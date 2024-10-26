Вандали у Кривому Розі пошкодили майже 40 модульних укриттів

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг зіштовхнувся з хвилею побутового вандалізму. З 70 модульних укриттів вже майже 40 зазнали ушкоджень. Викрадають дроти, світильники, ламають сидіння, обмальовують стіни, болгаркою відрізали двері, навіть ручки від дверей забирали, спалюють біотуалети", - розповів Вілкул.

Він також додав, що вандали розбили скляні стінки декількох зупинок та зламали дитячі майданчики. Окрім того, на цьому тижні хтось кинув цеглину в лобове скло вагона швидкісного трамвая.

Фото: Олександр Вілкул

"Постраждала водійка вагона – 52-річна жінка отримала численні порізи рук. Лише завдяки її професіоналізму, вдалося уникнути більш серйозних наслідків, адже у вагоні перебували пасажири", - зазначив Олександр Вілкул.

Наразі пошуками хуліганів займаються правоохоронці.