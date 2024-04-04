У Кривому Розі почали створювати "невеликі джерела електроенергії": Вілкул розкрив деталі

Про це розповів начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Блекаути, що відбуваються через удари росіян по великих електростанціях і мережах, показали, що необхідно створювати місцеві невеликі джерела електроенергії. Ми почали це робити в Кривому Розі, перш за все, для лікарень", - написав він.

За його словами, на першому етапі коштом міського бюджету всі заклади охорони здоров'я забезпечили генераторами. Другий етап - встановлення сонячних електростанцій.

"Уже встановлено для однієї лікарні, розпочато процес для другої та для двох закладів соціального захисту", - розповів Вілкул, проте з міркувань безпеки не став уточнювати, про які об'єкти йдеться.



"Паралельно для зменшення енерго- та теплоспоживання ми також проводимо термомодернізацію будівель бюджетної сфери. У проєкті вже беруть участь 36 об’єктів – 17 дитячих садочків, 18 шкіл та один позашкільний заклад. І кількість об’єктів буде зростати", - написав чиновник.

Термомодернізація передбачає утеплення стін, встановлення теплових пунктів, нових вікон, систем опалення тощо. Усе це проводять не за кошти міського бюджету, а за допомогою інвестицій.



"Нашим партнером є Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (UNDP). Разом ми вже почали реалізацію кілька пілотних проєктів. Тепер для розширення можливостей підписали з постійним представником UNDP в Україні Jaco Cilliers Меморандум про системне співробітництво, в межах якого в місті буде реалізовано 17 проєктів", - резюмував Вілкул.