Росія атакувала ракетами Кривий Ріг: постраждала жінка

Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул Олександр Вілкул.

"По наслідках ракетної атаки по місту о 20:35. Без деталей. Травмовано жінку 42 роки, вже в лікарні, не важка. Є невелика кількість вибитих вікон. Комунальники вже працюють", - зазначив він.

За його словами, 2 квітня з 7 ранку відбудеться поквартирний обхід і збір заяв на матеріальну допомогу від міста та видача будівельних матеріалів.

Також для мешканців постраждалих квартир внаслідок вечірньої ракетної атаки ворога буде розгорнуто штаб допомоги для видачі плівки, ОСБ, тарпауліну та іншого за адресою вул. Романа Рибалки (колишня Кокчетавська), 1а – школа №90.