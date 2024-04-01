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Над Дніпропетровщиною ППО збила ворожу ракету

1 квітня, 2024 понедiлок
19:26
Війна з Росією збита ракета, Київ 9 травня

1 квітня сили протиповітряної оборони збили ракету над Криворізьким районом Дніпропетровської області

Про це повідомляє керівник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Вибух, який чули у Криворізькому районі, - це робота наших сил ППО. Оборонці неба збили ворожу ракету", - заявив він.

  • Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих пояснив, що окупанти намагаються знищити енергетичну інфраструктуру України, щоб зменшити можливості Києва виробляти озброєння.
Теги:
Україна
Росія
ППО
російська армія
Дніпропетровщина
ракетний удар
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