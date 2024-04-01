Над Дніпропетровщиною ППО збила ворожу ракету
1 квітня сили протиповітряної оборони збили ракету над Криворізьким районом Дніпропетровської області
Про це повідомляє керівник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
"Вибух, який чули у Криворізькому районі, - це робота наших сил ППО. Оборонці неба збили ворожу ракету", - заявив він.
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