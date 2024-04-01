У Defense Express назвали головну мету атак росіян на енергетичну інфраструктуру України
Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих пояснив, що окупанти намагаються знищити енергетичну інфраструктуру України, щоб зменшити можливості Києва виробляти озброєння
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Сьогодні окупанти використовують вікно можливостей, яке в них є. Особливо на тлі невирішеного питання постачання необхідних оперативних запасів зброї для ЗСУ. Зокрема, боєприпасів, ракет та озброєння для засобів ППО. Саме тому росіяни зараз посилили обстріли енергетичної інфраструктури України. Це їх стратегічна мета. Таким чином вони намагаються зменшити можливості України по виробництву та виготовленню широкої номенклатури озброєння. Зокрема, далекобійних БПЛА, які вже активно долітають вглиб території РФ", - пояснив Рябих.
За словами експерта, Україна продовжує нарощувати потужності для виробництва зброї та боєприпасів
"Також окупанти намагаються ускладнити виробництво боєприпасів. Оскільки за останніми даними, окремі калібри боєприпасів ми можемо виробляти у кількості понад 1 млн на рік. Тож саме тому окупанти намагаються знищити й пошкодити енергетичну інфраструктуру України", - додав він.
- З початку 2024 року російські окупанти застосували понад 180 засобів ураження по Києву, зокрема гіперзвукові, крилаті, балістичні ракети та ударні безпілотники
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