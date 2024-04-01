За три місяці росіяни випустили по Києву понад 180 ракет і безпілотників
З початку 2024 року російські окупанти застосували понад 180 засобів ураження по Києву, зокрема гіперзвукові, крилаті, балістичні ракети та ударні безпілотники
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Зазначається, що з 1 січня по 1 квітня 2024 року росіяни випустили по столиці України:
- 5 гіперзвукових ракет 3М22 "Циркон";
- 11 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
- 6 балістичних ракет "Іскандер-М";
- 3 крилаті авіаційні ракети Х-69;
- 1 крилату ракету "Калібр";
- 113 крилатих ракет Х-101;
- 48 ударних дронів типу Shahed.
"Було неймовірно важко, але ми витримали ці удари. Шана та вдячність нашим воїнам ППО, які закривають небо над столицею. Страшно навіть уявити наслідки, якби усі ці потужні засоби ураження досягли своїх цілей!" - зазначив очільник КМВА.
Він також закликав міжнародних партнерів надати Україні більше засобів протиповітряної оборони.
- Уранці 25 березня російські терористи завдали ракетного удару по столиці України. Сили протиповітряної оборони знищили над Києвом дві балістичні ракети РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.89 Купівля 38.89Продаж 39.43
- EUR Купівля 42.09Продаж 42.86
- Актуальне
- Важливе