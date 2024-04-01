За три місяці росіяни випустили по Києву понад 180 ракет і безпілотників

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Зазначається, що з 1 січня по 1 квітня 2024 року росіяни випустили по столиці України:

5 гіперзвукових ракет 3М22 "Циркон";

11 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

6 балістичних ракет "Іскандер-М";

3 крилаті авіаційні ракети Х-69;

1 крилату ракету "Калібр";

113 крилатих ракет Х-101;

48 ударних дронів типу Shahed.

"Було неймовірно важко, але ми витримали ці удари. Шана та вдячність нашим воїнам ППО, які закривають небо над столицею. Страшно навіть уявити наслідки, якби усі ці потужні засоби ураження досягли своїх цілей!" - зазначив очільник КМВА.

Він також закликав міжнародних партнерів надати Україні більше засобів протиповітряної оборони.