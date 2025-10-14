Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Венесуела закрила посольство в Норвегії після того, як Нобелівську премію миру присудили лідерці опозиції

Венесуела закрила посольство в Норвегії після того, як Нобелівську премію миру присудили лідерці опозиції

Адріана Муллаянова
14 жовтня, 2025 вiвторок
15:51
Світ Марія Коріна Мачадо

Венесуела оголосила про закриття посольства в Осло, всього за кілька днів після того, як лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо отримала Нобелівську премію миру

Зміст

Про це повідомляє ВВС.   

Міністерство закордонних справ Норвегії підтвердило закриття посольства, назвавши рішення "жалюгідним". 

"Незважаючи на розбіжності, Норвегія бажає зберегти діалог з Венесуелою відкритим", – зазначила речниця відомства, наголосивши, що присудження Нобелівської премії "не залежить від уряду Норвегії".

Мачадо отримала премію за "невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели". Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав лауреатку "демонською відьмою". Мачадо вже роками проводить кампанію проти Мадуро і більшу частину минулого року була змушена переховуватися.

Що відомо про Мачадо

Марія Коріна Мачадо — венесуельська опозиційна політикиня, співзасновниця руху Самейт та колишня депутатка Національної асамблеї. Вона є однією з найвідоміших критикинь режиму Ніколаса Мадуро, виступає за демократію, права людини та ринкові реформи. Через переслідування влади була змушена переховуватися. У 2025 році Мачадо отримала Нобелівську премію миру за боротьбу за демократичні права венесуельців.

  • 10 жовтня, Нобелівський комітет оголосив лауреата Нобелівської премії 2025 року. Лауреаткою стала Марія Коріна Мачадо - колишня членкиня Національної асамблеї Венесуели.
Новини
Суспільство
Нобелівська премія
Венесуела
Норвегія
Ніколас Мадуро
2025, вiвторок
14 жовтня
16:50
Італія повінь
Повені в Мексиці: майже 130 людей загинули або зникли безвісти через сильні дощі
16:37
Генадій Труханов
Зеленський позбавив Труханова українського громадянства. Міський голова Одеси пообіцяв позиватися до суду
16:27
Полковник Мікаель Рандріаріна, що перейшов на сторону протестувальників у Мадагаскарі
Президент Мадагаскару розпустив нижню палату парламенту та втік з країни на тлі антиурядових протестів
16:03
OPINION
"Токсична квітка надії" громадянина Труханова
15:35
індійські сиропи від кашлю
ВООЗ попереджає: індійські сиропи від кашлю можуть бути смертельно небезпечними для дітей
15:20
Президент Франції Еммануель Макрон
Макрон відкинув заклики до відставки, звинувативши опозицію у розпалюванні нестабільності в країні
15:12
Огляд
Перформанс "Історія одного тіла" Вікторії Хорошилової
"Історія одного тіла": чи спроможні ми видобути сенси з кожної історії, яку ми проживаємо
14:42
штучний інтелект
Найбільший центр ШІ за межами США: Google інвестує $15 млрд у створення центру обробки даних в Індії
14:42
солдат
Психологічна підтримка, яка завжди поряд: про мобільний застосунок для ветеранів, родин та цивільних в умовах війни
14:17
Марк Рютте
Якби ми були б слабкими, то одразу б збивали російські літаки, - Рютте
14:01
OPINION
Кіно — це зброя. Чому ми роззброюємо власну індустрію?
13:58
PR
Розвиток, інновації, Farmak
Розвиток, інновації, турбота про пацієнтів: компанія Farmak відзначає 100-річний ювілей
13:56
В Україні запустили цифрову систему обліку військовослужбовців "Імпульс"
13:54
Кадр з кіноальманаху "Війна очима тварин"
Топ-7 фактів про кіноальманах "Війна очима тварин": Шон Пенн, Imagine Dragons, 70-річна блогерка
13:39
Партнерський матеріал
Благодійний фонд “Food for Ukraine”.
Як NOVUS разом з Фондом Food for Ukraine підтримує людей, що постраждали під час війни
13:23
повінь
"За три роки так і не спромоглися навести лад": окупаційна влада Маріуполя визнала нездатність впоратися з відведенням дощової води
13:17
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
Лукашенко порадив Трампу не перейматися через Нобелівську премію і заговорив про "велику угоду"
12:49
Дрони РФ вдарили по цивільній автівці та вантажівках місії ООН на Херсонщині: є поранені
12:30
Білорусь
У Білорусі масово арештовують людей, повʼязаних з моніторинговим каналом "Беларускі Гаюн", - правозахисники
12:02
румунські катери порушили кордон
Четверо румунських рибалок на катерах порушили державний кордон України
12:02
OPINION
Tomahawk — це частина гібридної війни США проти Росії
11:48
Windows 10
Microsoft з 14 жовтня припиняє підтримку Windows 10
11:24
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Путін перед собою ставить дві мінімальні цілі для закінчення війни, - політолог Денисенко
11:21
Огляд
міжнародний огляд
Україна робить ставку на удари вглиб Росії, а Зеленський зустрінеться з Трампом. Акценти світових ЗМІ 14 жовтня
10:56
Ексклюзив
Микола Маломуж
"Приклад того, як треба діяти нестандартно": генерал Маломуж про Добропільську операцію
10:33
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
В Чернігові застосовують графіки відключень, в інших областях — без обмежень: ситуація в енергосистемі 14 жовтня
10:23
Обкладинка журналу Time
"Найгірше за всю історію": Трампу не сподобалось його фото з обкладинки Time
10:23
Майк Джонсон
Чинний шатдаун може стати найтривалішим в історії США, - спікер Джонсон
10:20
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 14 жовтня: скільки коштує долар і євро
10:19
Ексклюзив
ТЦК, штраф
Сплата штрафу не звільняє від обов’язків перед ТЦК, - правник Танасійчук
10:17
Ексклюзив
Геннадій Труханов
"Політичні ігрища, які не дуже добре відгукнуться на населенні": в Одеській міськраді висловились про скандал навколо Труханова
10:02
OPINION
Російська пропаганда: гігієнічні процедури самодостатні
09:51
На фото людина, яка користується мобільним телефоном
Українцям більше не дзвонитимуть з рекламою по телефону: оператори вже заблокували тисячі спам-номерів
09:44
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
Ворог застосовує конвеєрні атаки на Покровському напрямку, - 4-й батальйон "Сила Свободи"
09:09
Дональд Трамп
"Він мій друг": Трамп заявив, що Ердоган може допомогти у врегулюванні війни в Україні
08:55
Ексклюзив
Петро Андрющенко
Знищений гіпермаркет у Донецьку слугував укриттям для військової техніки окупантів, - Андрющенко
08:53
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 69 з 96 ворожих дронів
08:15
Інфографіка
збірна України, Україна, ЧС-2026
Відбір на ЧС-2026: який вигляд має таблиця групи збірної України після перемоги над Азербайджаном
08:10
Оновлено
танк ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулось 190 боїв: понад третина з них на Покровському напрямку
08:02
"Катастрофічний стан ППО": агенти "Атеш" в російській армії відзвітували про ситуацію на Запоріжжі
Більше новин
