Венесуела закрила посольство в Норвегії після того, як Нобелівську премію миру присудили лідерці опозиції

Про це повідомляє ВВС.

Міністерство закордонних справ Норвегії підтвердило закриття посольства, назвавши рішення "жалюгідним".

"Незважаючи на розбіжності, Норвегія бажає зберегти діалог з Венесуелою відкритим", – зазначила речниця відомства, наголосивши, що присудження Нобелівської премії "не залежить від уряду Норвегії".

Мачадо отримала премію за "невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели". Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав лауреатку "демонською відьмою". Мачадо вже роками проводить кампанію проти Мадуро і більшу частину минулого року була змушена переховуватися.

Що відомо про Мачадо

Марія Коріна Мачадо — венесуельська опозиційна політикиня, співзасновниця руху Самейт та колишня депутатка Національної асамблеї. Вона є однією з найвідоміших критикинь режиму Ніколаса Мадуро, виступає за демократію, права людини та ринкові реформи. Через переслідування влади була змушена переховуватися. У 2025 році Мачадо отримала Нобелівську премію миру за боротьбу за демократичні права венесуельців.