Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Нобелівську премію миру отримала Марія Коріна Мачадо

Нобелівську премію миру отримала Марія Коріна Мачадо

Дар'я Тарасова
10 жовтня, 2025 п'ятниця
12:04
Нобелівська премія

У пʼятницю, 10 жовтня, Нобелівський комітет оголосив лауреата Нобелівської премії 2025 року. Лауреаткою стала Марія Коріна Мачадо - колишня членкиня Національної асамблеї Венесуели

Зміст

Про це повідомляється в офіційному акаунті на X Нобелівського комітету.

Нобелівську премію миру 2025 року здобула Марія Коріна Мачадо. Венесуельська політикиня, засновниця, колишня віцепрезидентка та експрезидентка Венесуельської волонтерської громадянської організації Súmate. Марія Коріна Мачадо була членкинею Національної асамблеї Венесуели з 2010 по 2014.

Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити премію "за її невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії".

"Минулого року лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо була змушена переховуватися. Попри серйозні погрози її життю, вона залишалася в країні, і цей вибір надихнув мільйони людей. Коли авторитарні режими захоплюють владу, вкрай важливо відзначити мужніх захисників свободи, які повстають і чинять опір. Демократія залежить від людей, які відмовляються мовчати, які наважуються зробити крок вперед, попри серйозний ризик, і які нагадують нам, що свободу ніколи не слід сприймати як належне, а завжди потрібно захищати – словами, мужністю та рішучістю. Демократія є передумовою для міцного миру. Однак ми живемо у світі, де демократія відступає, де все більше авторитарних режимів кидають виклик нормам і вдаються до насильства", - наголосили в Нобелівському комітеті.

Авторитарний режим Венесуели надзвичайно ускладнює політичну роботу. Як засновниця Súmate, організації, що займається демократичним розвитком, Мачадо понад 20 років тому виступала за вільні та чесні вибори. Як вона сказала: "Це був вибір бюлетенів замість куль". З того часу, обіймаючи політичні посади та служачи організаціям, пані Мачадо виступала за незалежність судової влади, права людини та народне представництво. Вона роками працювала для свободи венесуельського народу.

Нобелівська премія миру є однією з шести Нобелівських премій, що була заповідана шведським промисловцем і винахідником Альфредом Нобелем.

Премію миру присуджують тому, хто "зробить найбільший, або найкращий внесок в дружні стосунки між націями; в скасування, або скорочення армій, що існують, та в проведення, або агітацію мирних з'їздів".

  • 9 жовтня президент України Володимир Зеленський наголосив, що якщо Дональд Трамп дасть світу можливість припинення вогню, його треба номінувати на Нобелівську премію миру.
  • Президент США Дональд Трамп вважатиме "великою образою" для Штатів, якщо йому не присудять Нобелівську премію миру.

 

Новини
Суспільство
Нобелівська премія миру
