Трамп каже, що вважатиме "великою образою" для США, якщо він не отримає Нобелівську премію миру
Президент США Дональд Трамп вважатиме "великою образою" для Штатів, якщо йому не присудять Нобелівську премію миру
Його слова цитує The Hill.
Трамп зазначив: у разі ефективності його плану з припинення вогню в Газі з 20 пунктів це стане його восьмим успіхом з початку головування в Білому домі.
"Якщо це спрацює, у нас буде вісім, вісім за вісім місяців. Це досить добре. Ніхто ніколи цього не робив. Ти отримаєш Нобелівську премію? Абсолютно ні. Вони віддадуть це якомусь хлопцю, який нічого не зробив. Вони віддадуть його хлопцю, який написав книгу про розум Дональда Трампа і про те, що знадобилося для вирішення воєн", – сказав він.
Також американський лідер додав, що хоче, аби його держава отримала Нобелівську премію миру.
"Давайте подивимося, що станеться, але це буде великою образою для нашої країни. Я тобі це скажу. Я цього не хочу. Я хочу, щоб країна її отримала. І вона має отримати її, тому що ніколи не було нічого подібного", – заявив Трамп.
2 вересня Трамп заявив, що не хоче отримати Нобелівську премію миру, а бажає справедливого ставлення, оскільки він "зупинив 7 воєн та запобіг ядерній війні".
Водночас під час виступу на Генеральній асамблеї ООН він сказав, що зупинив 7 війн за 7 місяців, чого не вдавалося жодному, а тому заслуговує на Нобелівську премію миру.
