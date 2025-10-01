Трамп каже, що вважатиме "великою образою" для США, якщо він не отримає Нобелівську премію миру

Його слова цитує The Hill.

Трамп зазначив: у разі ефективності його плану з припинення вогню в Газі з 20 пунктів це стане його восьмим успіхом з початку головування в Білому домі.

"Якщо це спрацює, у нас буде вісім, вісім за вісім місяців. Це досить добре. Ніхто ніколи цього не робив. Ти отримаєш Нобелівську премію? Абсолютно ні. Вони віддадуть це якомусь хлопцю, який нічого не зробив. Вони віддадуть його хлопцю, який написав книгу про розум Дональда Трампа і про те, що знадобилося для вирішення воєн", – сказав він.

Також американський лідер додав, що хоче, аби його держава отримала Нобелівську премію миру.