"Ніхто в історії не зробив того, що я": Трамп каже, що не хоче Нобелівської премії миру, а бажає "справедливого ставлення"
Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче отримати Нобелівську премію миру, а бажає справедливого ставлення, оскільки він "зупинив 7 воєн та запобіг ядерній війні"
Про це він розповів в інтервʼю Daily Caller.
На запитання журналіста, чи бажає Трамп отримати Нобелівську премію миру, глава Білого дому відповів "ні".
"Якщо я це скажу, це прозвучить дуже погано, тому я не хочу говорити нічого з цього. Але подивіться: я зупинив сім воєн і запобіг ядерній війні, яка могла б статися з Іраном, яка мала статися", – сказав він.
Однак Трамп також заявив, що хоче, аби до нього "ставилися справедливо".
Читайте також: Болтон: Амбіція Трампа - Нобелівська премія миру, його цікавить укласти угоду, незважаючи на умови
"Я можу сказати ось що: ніхто в історії не зробив того, що зробив я. Я зупинив сім воєн, і вони були великими, Індія – Пакистан. Вони збивали літаки, сім літаків приземлилися на їхній тил. Я маю на увазі, що це була потенційна ядерна війна, і там панувала велика ненависть, і я зателефонував йому і вирішив цю проблему. І ніхто інший не міг цього зробити", – додав Трамп.
- Раніше президента США Дональда Трампа номінували на Нобелівську премію миру після посередництва в угоді щодо припинення вогню між Іраном та Ізраїлем, яку оголосили 24 червня.
- Пізніше Білий дім офіційно висунув президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Кандидатуру підтримали, зокрема, премʼєр Вірменії та президент Азербайджану.
- Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон заявила, що готова підтримати номінацію Трампа на Нобелівську премію миру, якщо йому вдасться завершити війну в Україні без територіальних поступок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.58
- EUR Купівля 47.94Продаж 48.61
- Актуальне
- Важливе