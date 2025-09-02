"Ніхто в історії не зробив того, що я": Трамп каже, що не хоче Нобелівської премії миру, а бажає "справедливого ставлення"

Про це він розповів в інтервʼю Daily Caller.

На запитання журналіста, чи бажає Трамп отримати Нобелівську премію миру, глава Білого дому відповів "ні".

"Якщо я це скажу, це прозвучить дуже погано, тому я не хочу говорити нічого з цього. Але подивіться: я зупинив сім воєн і запобіг ядерній війні, яка могла б статися з Іраном, яка мала статися", – сказав він.

Однак Трамп також заявив, що хоче, аби до нього "ставилися справедливо".

"Я можу сказати ось що: ніхто в історії не зробив того, що зробив я. Я зупинив сім воєн, і вони були великими, Індія – Пакистан. Вони збивали літаки, сім літаків приземлилися на їхній тил. Я маю на увазі, що це була потенційна ядерна війна, і там панувала велика ненависть, і я зателефонував йому і вирішив цю проблему. І ніхто інший не міг цього зробити", – додав Трамп.