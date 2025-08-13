"Президент миру": Білий дім висунув Трампа на Нобелівську премію

Про це Білий дім повідомив у instagram.

"Президент Дональд Трамп є президентом миру", – йдеться в заяві.

Також там навели перелік політиків, які підтримали кандидатуру Трампа на премію:

премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян;

президент Азербайджану Ільхам Алієв;

прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет;

президент Габону Бріс Олігі Нгема;

прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху;

уряд Пакистану;

міністр закордонних справ Руанди Олів'є Ндухунгіре.

Раніше президента США Дональда Трампа номінували на Нобелівську премію миру після посередництва в угоді щодо припинення вогню між Іраном та Ізраїлем, яку оголосили 24 червня.