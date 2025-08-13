"Президент миру": Білий дім висунув Трампа на Нобелівську премію
Білий дім офіційно висунув президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Кандидатуру підтримали, зокрема, премʼєр Вірменії та президент Азербайджану
Про це Білий дім повідомив у instagram.
"Президент Дональд Трамп є президентом миру", – йдеться в заяві.
Також там навели перелік політиків, які підтримали кандидатуру Трампа на премію:
- премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян;
- президент Азербайджану Ільхам Алієв;
- прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет;
- президент Габону Бріс Олігі Нгема;
- прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху;
- уряд Пакистану;
- міністр закордонних справ Руанди Олів'є Ндухунгіре.
Читайте також: Трамп може почекати на Нобелівку і до наступного року
Раніше президента США Дональда Трампа номінували на Нобелівську премію миру після посередництва в угоді щодо припинення вогню між Іраном та Ізраїлем, яку оголосили 24 червня.
