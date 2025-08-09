Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Трамп може почекати на Нобелівку і до наступного року
OPINION

Трамп може почекати на Нобелівку і до наступного року

Тарас Загородній
9 серпня, 2025 субота
14:03
Погляд

Більшість українців ніяк не можуть, нарешті, зрозуміти, що випускання іноземними політиками газів, навіть якщо вони є західними політиками, це не привід для того, щоб їх нюхати, а не залишати нюхати їх самих свої виділення

Зміст

Так само як і різна інформація з колись авторитетних видань, які в нас сприймалися як, джерело правдивої інформації, — це не означає інструкцію до виконання.

Те саме я вважаю і щодо розповідей про те, що Україну будуть змушувати відступати з Донбасу, наприклад (ну, пробувати можна змушувати, але ж це не обов’язково для виконання). 

Тобто навесні цього року, коли переговорні позиції України були на порядок слабкіші, у Трампа сильніші, а у Росії значно сильніші, цього не вийшло, а саме зараз це вийде. Якось логіки тут немає та передумов.

Якщо уважно подивитися, то позиції Росії сильно просіли з весни цього року.

Всім стає очевидно, що економіка валиться. Дефіцит бюджету був запланований на 1, 3 трлн рублів. Зараз уже мінфін Росії визнає, що буде 9. Тобто фактично у дев’ять разів більше. 

Інтенсивність ударів України по НПЗ, по залізницях, по хімічній промисловості значно зросла. 

Погрози про "вийти на кордони чотирьох областей до кінця літа", судячи з усього залишаються вологими фантазіями.

Позиції Росії ще більше просіли через те, що Трамп витісняє російську нафту й газ з європейського ринку.

Тобто якщо тоді не вдалося Росії продавити зняття санкцій з європейців (а це життєво необхідно для Росії), то чому це мало б вийти зараз, коли тут уже є конкретна вигода, і Трамп уже всім заявив, що він переміг, а Європа зобов’язалася купувати сімсот п’ятдесят мільярдів енергоносіїв зі Сполучених Штатів Америки. 

Читайте також: Конфігурація "миру по-трампівськи"

А європейці, щоправда, не без підштовхування з боку США, почали виділяти гроші, зокрема на закупівлю зброї для України у Сполучених Штатів Америки.

До європейців, нарешті, дійшло, що вони вже теж під ударом і їх позиція більше підтримувати Україну від страху за свою шкуру.

Те саме стосується і Трампа. 

Його переговорна позиція щодо Росії значно більш вразлива, ніж це було навесні. 

По-перше, він зазнає значної критики, у тому числі з боку власних ЗМІ та власних виборців, за слабку позицію стосовно Росії. 

По-друге, обіцянки санкцій, які не реалізуються, — це додатковий удар по його позиціях. Тобто він виглядає балаболкою, а не Україна. 

Тим паче, що не слід забувати, що в України є домовленість зі Сполученими Штатами Америки та Європою про тридцятиденне перемир’я по лінії розмежування

Тому я особливо нічого не очікую від зустрічі з Путіним, бо предмета для розмови як не було, так і немає. 

А що буде, якщо Україна цього не робитиме, якщо вони про щось там домовляться (тим більш це буде суперечити позиції про 30-денне перемир’я)? Ну і що? Вони припинять постачання зброї? 

Ну, це ми вже проходили. Для позицій ВПК США це мало погані наслідки. Тим більше це вже не постачання коштом американського бюджету, як критикував це Трамп, це вже купівля зброї з боку європейських країн. Що Трамп скаже: "Ми тепер не будемо продавати зброю", коли він каже, що будемо робити бізнес? 

Читайте також: Дональд-миротворець: як світові альфа-самці домовляються про долю України

Тому менше читайте газет, більше ставте запитань уряду: чому немає ракет, щоб добити порти Балтійського моря.

Путін, як був, так і залишається. Йому потрібне продовження війни, він не зможе відступити від своїх вимог, щоб Україна залишила всі чотири області. Тому будь-які його спроби щось зробити інакше, навпаки, зустрінуть нерозуміння насамперед у його армії та в опозиції України, яка, звісно, ніколи й нікуди не буде виходити. 

Тож українці нарешті мають мислити по-дорослому.

Коли тобі хтось каже, що тобі потрібно робити, а ти явно цього не хочеш і не збираєшся робити, — замість того, щоб бігати в паніці та кричати, що вже все зроблено, потрібно спокійно дивитися на свої переговорні позиції та розуміти, що дорослі люди не роблять усе, що їм кажуть. Вони насамперед аналізують свої позиції й спокійно з’ясовують обстановку. А не бігають у паніці з якимись незрозумілими газетьонками й мутними (часто анонімними) заявами як європейських, так і американських політиків. У перемовинах виграє той, хто сам не втрачає голову, але вміє маніпулювати емоціями опонента.

Якщо Трамп збирається ризикувати своєю репутацією та домовлятися з Путіним, що не буде виконано приблизно ніколи, то це проблеми його проблеми, а не наші. Якщо є бажання встигнути на цю Нобелівську премію миру, то це не наші проблеми, а його. Тим більш, що її дають щорічно. Можна і до наступного року почекати.

Джерело

Про автора. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Європа
Війна з Росією
окуповані території
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
зброя для України
деокупація України
Читайте також:
Казімєж Вуйціцький
Автор Леся Вакулюк
10 серпня, 2025 неділя
Історик Казімєж Вуйціцький: Польща потребує українців, навіть якщо популісти кажуть інше
"Карпати" - "Шахтар" 3:3 (10.08.2025)
Автор Дмитро Марценишин
10 серпня, 2025 неділя
"Шахтар" зіграв у важку нічию з "Карпатами", "Оболонь" розправилася з "Олександрією", "Полісся" програло "Колосу": результати та розклад матчів 2-го туру УПЛ
Володимир Путін
Автор Світлана Кравченко
10 серпня, 2025 неділя
Путін у змові з лівійським генералом готує нову міграційну кризу в ЄС: літаки з африканцями прибувають до Мінська, - Telegraph
Київ
+19.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.2
    Купівля 41.2
    Продаж 41.68
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
11 серпня
20:28
Ексклюзив
вакцинація
Циркулює нова мутація штаму Омікрон: головний держсанітарний лікар про зростання захворюваності на COVID у Києві
20:11
нафта роснефть
Саратовський НПЗ Роснафти припинив роботу через дронову атаку, - Bloomberg
20:05
OPINION
Сатанинський механізм знищення народу через руйнування довіри
19:57
Резерв+
У Резерв+ додали функцію сплати штрафу за неприбуття за повісткою
19:48
Оновлено
Володимир Зеленський
"Є реальний шанс досягти миру": Зеленський провів розмови з президентом Литви, прем'єрами Індії й Канади та принцом Саудівської Аравії
19:44
Андрій Костін
"Це питання наразі не на часі": посол у Нідерландах Костін про притягнення до відповідальності союзників РФ
19:39
Оновлено
РФ вдарила по автовокзалу у Запоріжжі (10 серпня 2025 року)
Удар РФ по автовокзалу в Запоріжжі 10 серпня: кількість постраждалих зросла до 23
19:38
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Є комплекс факторів: Defense Express про зменшення кількості ударів "шахедами"
19:26
Оновлено
Дональд Трамп
Обмовка про зустріч з Путіним у РФ, територіальні поступки й майбутні перемовини: Трамп виступив з заявами про війну в Україні
19:24
Російська армія просунулася у трьох населених пунктах Донеччини, - DeepState
19:15
Азербайджан Вірменія
Азербайджан і Вірменія опублікували текст мирної угоди. У ЦПД назвали її жорстким приниженням Москви
18:45
Оновлено
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Європейські лідери та Зеленський проведуть телефонну розмову з Трампом перед його зустріччю з Путіним
18:35
Ексклюзив
Казімєж Вуйціцький
"Я б сказав полякові чи німцеві - ти можеш сам поїхати на фронт": журналіст Вуйціцький про ставлення до мігрантів з України призовного віку
18:31
Україна ЄС
Вважаємо, що вступ України та Молдови до ЄС має відбутися одночасно, – Свириденко
18:07
OPINION
Росія не чекатиме, поки Європа підготується до російського удару
18:05
"Білі янголи"
"Білі янголи" евакуювали з Покровського району 24 цивільних: серед них жінка, яку двічі діставали з-під завалів
17:53
Від початку доби на фронті зафіксували 65 боїв: на Покровському напрямку ЗСУ відбили 18 атак
17:53
оптоволоконний безпілотник
Міноборони визначило перелік підрозділів та посад операторів дронів для військових за контрактом до 25 років
17:52
Кароль Навроцький
Президент Навроцький під час візиту у США обговорить з Трампом розміщення американських військ у Польщі й відносини з Україною
17:44
Ексклюзив
"Ми можемо стати зброярнею світу, але треба міняти систему", – ветеран та керівник громадської ради при міноборони про корупцію у воєнній сфері
17:41
снаряди калібру 155 мм після виробничого процесу на заводі боєприпасів у Пенсільванії, США
Польща за 2 роки планує збільшити виробництво снарядів калібру 155 мм ушестеро
17:28
новини Тернопільщини
Палив електропідстанції в Уманському районі: в Україні агента ФСБ засудили до 15 років ув'язнення
17:18
ЗАЕС
Росіяни пошкодили інфраструктуру, яка здійснює моніторинг радіаційної обстановки на ЗАЕС
17:17
Учасники U2 опублікували заяви щодо Ізраїлю та Гази: "Ми не політичні експерти, але хочемо висловити позицію"
17:06
Ексклюзив
Чоловік в Кароліно-Бугаз підірвався на очах власних дітей: у ДСНС розповіли деталі трагедії і дали поради, як уникнути подібних випадків 
17:01
Україна ЄС
ЄС отримав 1,6 млрд євро доходів від заморожених активів РФ. Їх передадуть Україні у вигляді кредитів
16:58
Ексклюзив
Необхідна політична воля: представники кримськотатарського меджлісу сподіваються на офіційне визнання від оновленого уряду
16:42
Після звинувачень Костянтина Темляка у насильстві Jerry Heil і Yarmak перезнімуть кліп з відео українців
16:40
на фото Володимир Зеленський
Зеленський на Ставці доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів
16:28
діти, злочини росії
"Має ознаки торгівлі людьми": Лубінець звернувся до правоохоронців щодо створення росіянами "каталогу" українських дітей
16:14
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
За минулий тиждень РФ застосувала проти України понад 1 тис. авіабомб і майже 1400 ударних дронів, – Зеленський
16:12
Колумбійський співак Малума перервав шоу через жінку, яка взяла на концерт однорічну дитину
16:04
морський телекомунікаційний кабель
Фінляндія висунула звинувачення капітану й двом офіцерам танкера Eagle S у пошкодженні кабелів у Балтійському морі
16:00
OPINION
Нарцисизм та путінопоклонство Трампа неперевершені
15:59
штучний інтелект
"Перевершує іноземні аналоги": в Україні створили дрон із ШІ, який вражає цілі на відстані понад 50 км
15:54
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:51
діти Україна
Окупанти депортували з Миколаївщини 15 дітей: фігурантів внесли до санкційних списків, а обвинувальний акт скерували до суду
15:44
АЕС "Гравлін"
Через нашестя медуз у Франції зупинила роботу атомна станція
15:25
Ексклюзив
Казімєж Вуйціцький
Не вірю в антиукраїнські погроми в Польщі, - історик Вуйціцький
15:24
Хосе Мануель Альбарес
Україна повинна брати участь у перемовинах щодо своєї території, – МЗС Іспанії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV