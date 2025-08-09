Конфігурація "миру по-трампівськи"
Найкраще в останніх новинах з Вашингтону в тому, що США продовжують консультуватися з "європейськими союзниками"
Тепер конфігурація "миру по-трампівськи" починає вимальовуватися.
Пункт перший: "США за цю війну не платять".
Пункт другий: "Війну вдасться припинити, коли головні сторони, які платять — європейці та Росія — вирішать, що їм краще негайно довести свої позиції до точки дотику, ніж платити далі".
Пункт третій: "Якщо всі сторони бажають платити за цю війну далі, хай платять. Але частина цієї платні піде нам. В будь-якому разі для США це має бути фінансовий виграш".
Нормальна така американська бізнес-логіка.
P.S. З урахуванням коментарів, додам роз'яснення до пункту 3: "Країни, які фінансують цю війну, купляючи енергоносії в Росії, мусять віддавати частину своїх доходів США. Інакше вийде, що від цієї війни фінансово виграють не лише США, а це несправедливо і неприйнятно для США".
Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
