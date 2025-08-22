Болтон: Амбіція Трампа - Нобелівська премія миру, його цікавить укласти угоду, незважаючи на умови

Таку думку висловив ексрадник президента США Джон Болтон в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.



"Щодо силової компоненти, яка могла б бути задіяна задля гарантування безпеки України, то насамперед сторони повинні визначити, яку саме функцію мають виконувати ці сили. Чи йтиметься про традиційний формат миротворців у стилі ООН, уповноважених застосовувати силу лише для власної самооборони, здійснювати моніторинг і звітувати про порушення режиму припинення вогню з боку Росії? Чи ж це буде механізм примусу до миру, уповноважений застосовувати силу для забезпечення дотримання режиму припинення вогню, що потенційно може призвести до прямого військового зіткнення між підрозділами країн-членів НАТО, зокрема Великої Британії та Франції з Росією?" - зауважив Джон Болтон.

За його словами, безпосередні наслідки має те, що Трамп вкладає у поняття участі США в гарантіях безпеки України. Уже зараз видно ознаки занепокоєння його політичної бази: "Зачекайте, ми від самого початку були проти присутності американських військ в Україні, а тепер ви кажете, що після трьох із половиною років вони будуть розміщені на українській території, і ми потенційно ризикуємо збройним конфліктом між двома ядерними державами?"

"Не думаю, що Трамп серйозно продумує ці питання. І природно постає запитання: як він може цього не робити? Ми знаємо, яка мета України, ми знаємо, яка мета Росії, але яка мета самого Трампа? Його амбіція – отримати Нобелівську премію миру. Для нього це означає укласти угоду, незалежно від її умов. Чи буде ця угода вигідною чи невигідною для України, чи матиме вона довгострокову перспективу – для нього не має великого значення", - зазначив політичний діяч.

На його думку, є сподівання, що гарантії безпеки та сили безпеки, якою б не була їхня форма, зможуть утримати Росію від нових нападів. Водночас міністерство закордонних справ РФ оприлюднило однозначну заяву від своєї речниці, що Росія категорично не прийме постійного розміщення сил НАТО в Україні. Це принципово - британські та французькі війська там будуть чи їх не буде.

"Тому, на мою думку, не варто дозволяти очікуванням випереджати реальність позицій сторін. Простір для прогресу існує, і він міг би бути значним, якби Трамп погодився відновити економічний тиск на Росію через санкції, у тому числі посилити вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту та газ. Проте держсекретар Марко Рубіо заявив, що цього не станеться, адже варто лише знову заговорити про санкції, і Путін вийде з переговорів. А це означатиме, що про Нобелівську премію миру можна забути", - резюмував Болтон.