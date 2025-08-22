Болтон: Амбіція Трампа - Нобелівська премія миру, його цікавить укласти угоду, незважаючи на умови
Для Трампа не має великого значення, чи мирна угода буде вигідною для України та чи матиме довгострокову перспективу
Таку думку висловив ексрадник президента США Джон Болтон в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.
"Щодо силової компоненти, яка могла б бути задіяна задля гарантування безпеки України, то насамперед сторони повинні визначити, яку саме функцію мають виконувати ці сили. Чи йтиметься про традиційний формат миротворців у стилі ООН, уповноважених застосовувати силу лише для власної самооборони, здійснювати моніторинг і звітувати про порушення режиму припинення вогню з боку Росії? Чи ж це буде механізм примусу до миру, уповноважений застосовувати силу для забезпечення дотримання режиму припинення вогню, що потенційно може призвести до прямого військового зіткнення між підрозділами країн-членів НАТО, зокрема Великої Британії та Франції з Росією?" - зауважив Джон Болтон.
За його словами, безпосередні наслідки має те, що Трамп вкладає у поняття участі США в гарантіях безпеки України. Уже зараз видно ознаки занепокоєння його політичної бази: "Зачекайте, ми від самого початку були проти присутності американських військ в Україні, а тепер ви кажете, що після трьох із половиною років вони будуть розміщені на українській території, і ми потенційно ризикуємо збройним конфліктом між двома ядерними державами?"
"Не думаю, що Трамп серйозно продумує ці питання. І природно постає запитання: як він може цього не робити? Ми знаємо, яка мета України, ми знаємо, яка мета Росії, але яка мета самого Трампа? Його амбіція – отримати Нобелівську премію миру. Для нього це означає укласти угоду, незалежно від її умов. Чи буде ця угода вигідною чи невигідною для України, чи матиме вона довгострокову перспективу – для нього не має великого значення", - зазначив політичний діяч.
На його думку, є сподівання, що гарантії безпеки та сили безпеки, якою б не була їхня форма, зможуть утримати Росію від нових нападів. Водночас міністерство закордонних справ РФ оприлюднило однозначну заяву від своєї речниці, що Росія категорично не прийме постійного розміщення сил НАТО в Україні. Це принципово - британські та французькі війська там будуть чи їх не буде.
"Тому, на мою думку, не варто дозволяти очікуванням випереджати реальність позицій сторін. Простір для прогресу існує, і він міг би бути значним, якби Трамп погодився відновити економічний тиск на Росію через санкції, у тому числі посилити вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту та газ. Проте держсекретар Марко Рубіо заявив, що цього не станеться, адже варто лише знову заговорити про санкції, і Путін вийде з переговорів. А це означатиме, що про Нобелівську премію миру можна забути", - резюмував Болтон.
- 19 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до двосторонньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним без будь-яких попередніх умов.
- Пізніше Лавров заявив, що РФ не відмовляється від двосторонніх чи тристоронніх перемовин з Україною про мир. Однак згодом він сказав, що перемовини між диктатором Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським не плануються, бо для них немає передумов.
