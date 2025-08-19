Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Питання територій ми залишимо між мною і Путіним, - Зеленський

Питання територій ми залишимо між мною і Путіним, - Зеленський

Ольга Бабишена
19 серпня, 2025 вiвторок
02:44
Війна з Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до двосторонньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним без будь-яких попередніх умов

Зміст

Про це Зеленський повідомив під час брифінгу. 

Президент подякував американському лідеру Дональду Трампу за зустріч. Він назвав її найкращою з їхніх зустрічей. Також він висловив вдячність європейським лідерам, президентці Європейської комісії та генеральному секретареві НАТО, які були присутні на перемовинах. 

За словами Зеленського, вони обговорили гарантії безпеки, як старт до закінчення війни, - вони були ключовим питанням. 

"Важливо, що США дають сигнал, що будуть серед країн, які будуть допомагати та координувати, а також будуть учасником гарантій безпеки для України. Я вважаю, що це великий крок вперед. Є політична воля і політичні рішення", - підкреслив президент. 

Наступним питанням було повернення викрадених українських дітей. Також Трамп допомагатиме з обміном у форматі "усіх на усіх", який стосуватиметься не лише військовополонених, а й цивільних, журналістів, політичних в'язнів. 

Зеленський розповів, що президент США підтримав тристоронню зустріч на рівні лідерів України, США та РФ і пропонує провести її якнайшвидше, утім для цього потрібно отримати підтвердження усіх сторін. За результатами розмови Трампа з Путіним, Росія запропонувала провести спочатку двосторонню зустріч на рівні лідерів, а потім тристоронню зустріч за участі президента США Дональда Трампа. Зеленський зазначив, що Україна до цього готова, утім деталі наразі невідомі. 

"Ми готові до будь-яких форматів зустрічі на рівні лідерів", - наголосив він. 

Президент України пояснив, що готовий до перемовин без попередніх умов, оскільки якщо Україна вимагатиме, наприклад, припинення вогню, то РФ висуне низку інших умов. 

"Була достатньо довга розмова з питання територій. Важливо розуміти, що деякі частини нашої держави, наприклад частина сходу і Крим були окуповані не через те, що одна армія тисне на іншу і інша крокує назад. А через те, що не було масових бойових дій. Тому не можна казати, що за такий-то термін окупована така велика територія", - сказав Зеленський зазначивши, що це було важливо донести Трампу, щоб було розуміння,  яка є сила в української армії. 

Президент України підкреслив, що для нього це чутливе питання і він думає, що Трамп це зрозумів. 

"Тому питання територій - це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним", - додав Зеленський. 

Він також розповів, що питання гарантій безпеки буде формалізоване у найближчі 7-10 днів. Разом з тим, Україна потребуватиме додаткового фінансування для підтримки безпеки на необхідному рівні. Те, яку саме складову зможуть фінансувати партнери ще обговорюватимуть. 

Ще одним складником гарантій безпеки Зеленський назвав пакет американського озброєння, яке Україна не виготовляє. 

"Туди входять літаки, системи ППО тощо. Там дійсно є пакет з  нашими пропозиціями на 90 млрд доларів", - сказав він. 

За словами Зеленського, третя частина гарантій безпеки - українське виробництво дронів і домовленість, що США після відкриття експорту їх купуватимуть. 

  • 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині. 
  • За результатами перемовин Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним.

 

