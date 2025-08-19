Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним
Президент США Дональд Трамп заявив, що за результатами перемовин з очільником України і європейськими лідерами розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.
Президент США зазначив, що мав дуже плідну зустріч у Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Емманюелем Макроном, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Він розповів, що під час зустрічі вони обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами у координації зі США і наголосив, що "всі дуже раді можливості миру для Росії та України".
Трамп зазначив, що після перемовин зателефонував очільнику Кремля і розпочав підготовку до зустрічі між Путіним і Зеленським. За його словами, місце для перемовин буде визначено пізніше.
"Після цієї зустрічі ми проведемо тристоронню зустріч за участю двох президентів та мене. Повторюю, це був дуже хороший перший крок для звершення війни, яка триває вже майже чотири роки", - наголосив президент США.
Він додав, що дії між Україною та РФ координуватимуть віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф.
- 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори відбувалися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.59
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.63
- Актуальне
- Важливе