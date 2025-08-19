Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним

Ольга Бабишена
19 серпня, 2025 вiвторок
01:51
Війна з Росією Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що за результатами перемовин з очільником України і європейськими лідерами розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним

Зміст

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Президент США зазначив, що мав дуже плідну зустріч у Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Емманюелем Макроном, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. 

Він розповів, що під час зустрічі вони обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами у координації зі США і наголосив, що "всі дуже раді можливості миру для Росії та України". 

Трамп зазначив, що після перемовин зателефонував очільнику Кремля і розпочав підготовку до зустрічі між Путіним і Зеленським. За його словами, місце для перемовин буде визначено пізніше. 

"Після цієї зустрічі ми проведемо тристоронню зустріч за участю двох президентів та мене. Повторюю, це був дуже хороший перший крок для звершення війни, яка триває вже майже чотири роки", - наголосив президент США. 

Він додав, що дії між Україною та РФ координуватимуть віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф.

  • 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори відбувалися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині. 
