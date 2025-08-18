У Білому домі відбувається зустріч Зеленського і Трампа

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Лідери України та США розпочали двосторонню зустріч в Овальному кабінеті у присутності журналістів.

Трамп наголосив, що він працює над тривалим миром, який триватиме не 2 роки, а набагато більше. Зеленський подякував Дональду Трампу за його зусилля і за те, що він хоче зупинити війну.

Президент України також передав подяку дружині президента США Меланії Трамп за те, що вона передала Путіну листа про викрадених дітей. Зеленський також передав листа першій леді США від першої леді України Олени Зеленської.

Президент США заявив, що якщо сьогодні буде прогрес, то сторони домовляться про тристоронню зустріч між Зеленським, Трампом та Путіним. Зеленський також підтвердив готовність до тристоронніх зустрічей.

Водночас Трамп анонсував телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним після зустрічі з Зеленським: "Я говорив, що я говорив з Путіним опосередковано і я матиму телефонну розмову цього вечора. Після цього, я сподіваюся, що буде тристоронній діалог і ми будемо дивитися на те, які будуть результати. Ми поговоримо з нашими партнерами і я подзвоню до нього".

Після відкритої для журналістів частини зустрічі Зеленського з Трампом розпочалася закрита зустріч лідерів двох країн.

Новина доповнюється...