Зустріч Путіна й Зеленського не заплановано, – Лавров

Про це пише ТАСС.

"Зустріч не заплановано. Путін готовий зустрітися з Зеленським, якби порядок денний для саміту був підготовлений. Цей порядок денний зовсім не готовий", - сказав міністр.

За його словами, Зеленський на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом відкинув усі умови Росії, тоді як Кремль нібито погодився "проявити певну гнучкість".

"Президент Трамп запропонував після Анкориджа кілька пунктів, які ми поділяємо, і щодо деяких з них ми погодилися проявити певну гнучкість", - сказав Лавров.

Він стверджує, що з необхідністю пристати на певні умови РФ погоджується й Вашингтон.

"Коли Трамп порушив ці питання на зустрічі у Вашингтоні, де Зеленський був присутній разом зі своїми європейськими спонсорами, він чітко позначив, це було ясно всім, що є кілька принципів, які, на думку Вашингтона, необхідно прийняти. Включаючи невступ до НАТО, включаючи обговорення територіальних питань. І Зеленський на все сказав "ні". Він навіть сказав "ні" скасуванню законодавства, що забороняє російську мову", - додав дипломат.

"Як ми можемо зустрічатися з людиною, яка прикидається лідером?" - резюмував Лавров.