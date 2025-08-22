Зустріч Путіна й Зеленського не заплановано, – Лавров
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що перемовини між диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським не плануються, бо для них немає передумов
Про це пише ТАСС.
"Зустріч не заплановано. Путін готовий зустрітися з Зеленським, якби порядок денний для саміту був підготовлений. Цей порядок денний зовсім не готовий", - сказав міністр.
За його словами, Зеленський на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом відкинув усі умови Росії, тоді як Кремль нібито погодився "проявити певну гнучкість".
"Президент Трамп запропонував після Анкориджа кілька пунктів, які ми поділяємо, і щодо деяких з них ми погодилися проявити певну гнучкість", - сказав Лавров.
Він стверджує, що з необхідністю пристати на певні умови РФ погоджується й Вашингтон.
"Коли Трамп порушив ці питання на зустрічі у Вашингтоні, де Зеленський був присутній разом зі своїми європейськими спонсорами, він чітко позначив, це було ясно всім, що є кілька принципів, які, на думку Вашингтона, необхідно прийняти. Включаючи невступ до НАТО, включаючи обговорення територіальних питань. І Зеленський на все сказав "ні". Він навіть сказав "ні" скасуванню законодавства, що забороняє російську мову", - додав дипломат.
"Як ми можемо зустрічатися з людиною, яка прикидається лідером?" - резюмував Лавров.
- 19 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до двосторонньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним без будь-яких попередніх умов.
- Пізніше Лавров заявив, що РФ не відмовляється від двосторонніх чи тристоронніх перемовин з Україною про мир.
