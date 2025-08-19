"РФ не відмовляється від жодних форматів перемовин": Лавров про можливу зустріч Путіна з Зеленським
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не відмовляється від двосторонніх чи тристоронніх перемовин з Україною про мир
Про це він сказав в інтерв'ю російським журналістам, передає ТАСС.
"Ми не відмовляємося від жодних форм роботи - ні від двосторонніх, ні від тристоронніх, президент Росії Володимир Путін про це неодноразово говорив. Головне, щоб будь-які формати включалися не заради того, щоб на ранок хтось написав у газетах або ввечері показав по телевізору, або потім обговорював у соцмережах, намагаючись зняти пропагандистську пінку, а заради того, щоб крок за кроком, поступово, починаючи з експертного рівня і далі проходячи всі необхідні етапи для того, щоб готувати саміти. Ось такий серйозний підхід ми завжди будемо підтримувати", - стверджує дипломат.
Лавров також оцінив намагання президента США Трампа завершити війну в Україну, назвавши їх щирими.
- 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині.
- За результатами перемовин Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним.
- Президент США Дональд Трамп за результатами зустрічі з очільником України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами телефонував російському диктатору Володимиру Путіну.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до двосторонньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним без будь-яких попередніх умов.
