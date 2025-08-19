"РФ не відмовляється від жодних форматів перемовин": Лавров про можливу зустріч Путіна з Зеленським

Про це він сказав в інтерв'ю російським журналістам, передає ТАСС.

"Ми не відмовляємося від жодних форм роботи - ні від двосторонніх, ні від тристоронніх, президент Росії Володимир Путін про це неодноразово говорив. Головне, щоб будь-які формати включалися не заради того, щоб на ранок хтось написав у газетах або ввечері показав по телевізору, або потім обговорював у соцмережах, намагаючись зняти пропагандистську пінку, а заради того, щоб крок за кроком, поступово, починаючи з експертного рівня і далі проходячи всі необхідні етапи для того, щоб готувати саміти. Ось такий серйозний підхід ми завжди будемо підтримувати", - стверджує дипломат.

Лавров також оцінив намагання президента США Трампа завершити війну в Україну, назвавши їх щирими.