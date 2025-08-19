Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "РФ не відмовляється від жодних форматів перемовин": Лавров про можливу зустріч Путіна з Зеленським

"РФ не відмовляється від жодних форматів перемовин": Лавров про можливу зустріч Путіна з Зеленським

Юлія Юліна
19 серпня, 2025 вiвторок
13:38
Війна з Росією Лавров у светрику "СССР"

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не відмовляється від двосторонніх чи тристоронніх перемовин з Україною про мир

Зміст

Про це він сказав в інтерв'ю російським журналістам, передає ТАСС.

"Ми не відмовляємося від жодних форм роботи - ні від двосторонніх, ні від тристоронніх, президент Росії Володимир Путін про це неодноразово говорив. Головне, щоб будь-які формати включалися не заради того, щоб на ранок хтось написав у газетах або ввечері показав по телевізору, або потім обговорював у соцмережах, намагаючись зняти пропагандистську пінку, а заради того, щоб крок за кроком, поступово, починаючи з експертного рівня і далі проходячи всі необхідні етапи для того, щоб готувати саміти. Ось такий серйозний підхід ми завжди будемо підтримувати", - стверджує дипломат.

Лавров також оцінив намагання президента США Трампа завершити війну в Україну, назвавши їх щирими.

  • 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині. 
  • За результатами перемовин Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним.
  • Президент США Дональд Трамп за результатами зустрічі з очільником України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами телефонував російському диктатору Володимиру Путіну.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до двосторонньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним без будь-яких попередніх умов.
Теги:
Новини
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Сергій Лавров
переговори з РФ
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Марина Клюєва
19 серпня, 2025 вiвторок
Гарантії безпеки, які пропонує Трамп, значно небезпечніші для РФ, ніж 5-та стаття НАТО, - Портников
долар євро валюта обмін
Автор Зіновія Воронович
18 серпня, 2025 понедiлок
Чого чекати від валютного курсу восени та чи варто переводити заощадження в євро
на фото очільник уряду Денис Шмигаль
Автор Ксенія Золотова
18 серпня, 2025 понедiлок
Шмигаль: Україна має дуже потужну далекобійну зброю
OPINION
Зеленський — Трамп. Старт тривалих перемовин без будь-якого перемирʼя
13:55
Мстислав Чернов
Оскароносного українського режисера Мстислава Чернова помітили на зустрічі Зеленського і Трампа
13:29
Оновлено
Нічна атака РФ: у Ніжині загинула людина, на Сумщині й Харківщині є постраждалі, у Кременчуці знаходять нерозірвані касетні боєприпаси
13:11
Лавров
"Ні Крим, ні Донбас, ні Новоросія": Лавров заявив, що метою Росії нібито не було захоплення територій
12:54
Заробив на фіктивних довідках 17 млн грн: у Києві ліквідували ухилянтську схему, організатором якої був адвокат
12:40
штучний інтелект
В Україні запрацювала перша державна послуга, де частину роботи виконує ШІ
12:36
"Грім серед ясного неба": у прокат вийде фільм про льотчика штурмової авіації Ростислава Лазаренка
12:34
Огляд
світ, міжнародний огляд
Майстер-клас з дипломатії – "залицяння" до Трампа від Зеленського та європейських лідерів. Акценти світових ЗМІ 19 серпня
12:29
дощь, гроза, парасоля, негода
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийдуть дощі
12:25
Сили оборони паралізували залізничне сполучення на ТОТ Запорізької області, - Андрющенко
12:23
Сина кронпринцеси Норвегії звинуватили у 32 злочинах, включаючи чотири випадки зґвалтувань
12:18
"Значний крок до завершення війни": Зеленський про перемовини у Вашингтоні
12:06
OPINION
Гріш ціна таким "гарантіям"
12:01
ЄС США
Гарантії безпеки будуть зосереджені на посиленні військових можливостей України без будь-яких обмежень, - Bloomberg
11:55
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіянам потрібна Донеччина, щоб показати перемогу, коли зрівняються тривалість війни в Україні й так званої великої вітчизняної, - Ступак
11:51
"Розмовляєте своєю огидною мовою": у футболіста збірної України Маліновського виник конфлікт з п'яними росіянами в Італії
11:44
Аналітика
Шоу Трампа у Білому домі чи реальний шлях до миру: підсумки зустрічі Зеленського і лідерів Європи з президентом США
11:31
На фото: актор Меттью Перрі
Останній свідок у справі про смерть зірки "Друзів" Меттью Перрі, "Кетамінова королева", погодилась визнати провину
11:20
Партизани повідомляють про масову втечу російських солдатів на Запорізькому напрямку
11:17
Оновлено
Зеленський, путін
Зустріч Путіна та Зеленського може відбутися протягом двох тижнів, - Мерц
10:40
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
"Це реальна можливість завершити війну": авіаексперт Романенко про українську ракету "Фламінго"
10:40
OPINION
Результати Вашингтона: на Путіна треба тиснути
10:40
електроенергія
Споживання електроенергії знижується через похолодання: ситуація в енергосистемі 19 серпня
10:27
Шмигаль запропонував Японії долучитися до реабілітації українських військових
10:24
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин наказав збільшити ядерний арсенал КНДР у відповідь на спільні військові навчання США та Південної Кореї
10:23
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 19 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:07
OPINION
Про важливість термінів
10:04
Дмитро Медведєв
"Антиросійська войовнича Коаліція охочих не змогла переграти Трампа на його території": Медведєв прокоментував зустріч у Білому домі
10:00
Оновлено
горить рязань
У Рязанській області РФ стався вибух у пороховому цеху заводу "Еластик": кількість загиблих зросла до 25
09:56
Ексклюзив
ЗСУ
Ми змінили тактику ворога, - начальник відділу безпілотних систем 3-го AK Філатов з Харківського напрямку
09:44
ППО
Повітряні сили у ніч на 19 серпня знешкодили 230 ворожих БПЛА та 6 ракет
09:17
Ексклюзив
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
Ворог зменшив кількість штурмів на Сумщині, - речник ДПСУ Демченко
09:16
Зеленський передав Трампу ключку для гольфу від українського бійця, який втратив на війні ногу
08:26
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 186 боїв: понад третина з них на Покровському напрямку
08:22
Ліга чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів вирішального раунду кваліфікації
08:21
Україна США
Україна передала США конфіденційні пропозиції щодо завершення війни з РФ: Financial Times розкрив подробиці
08:02
OPINION
Настрій Трампа може змінитися будь-якої миті
07:12
Інфографіка
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила 66 артсистем та 890 військовослужбовців
06:34
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії
"Питання, яке стоїть на першому місці": Трамп заявив, що говорив з фон дер Ляєн про повернення викрадених РФ українських дітей
06:21
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
ХАМАС погодився на запропоновану угоду щодо 60-денного перемир'я з Ізраїлем, - Reuters
Більше новин
