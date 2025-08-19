Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Трамп телефонував Путіну після перемовин з Зеленським і європейськими лідерами

Трамп телефонував Путіну після перемовин з Зеленським і європейськими лідерами

Ольга Бабишена
19 серпня, 2025 вiвторок
01:58
Світ Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп за результатами зустрічі з очільником України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами телефонував російському диктатору Володимиру Путіну

Зміст

Про це інформує російська пропагандистська агенція ТАСС, посилаючись на помічника Путіна Ушакова. 

За його словами, розмова тривала близько 40 хвилин. Ушаков заявляє, що вона, мовляв, була відвертою і конструктивною. 

Помічник Путіна каже, що американський лідер повідомив очільнику Кремля про завершені переговори із президентом України Володимиром Зеленським і лідерами європейських країн. 

Крім того, Путін і Трамп нібито обговорили ідею підвищити рівень прямих російсько-українських переговорів і, мовляв, висловилися за продовження прямих переговорів між делегаціями РФ і України. Вони домовилися "і надалі тісно контактувати один з одним щодо української кризи та інших актуальних тем". 

За інформацією низки іноземних ЗМІ, зокрема, CNN, Трамп призупиняв зустріч із Зеленським та європейськими лідерами, щоб зателефонувати Путіну. За даними джерел видання, європейці не були присутні на розмові. Водночас президент США поінформував, що розмова відбулася після перемовин. 

  • 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині. 
