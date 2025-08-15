Гілларі Клінтон заявила, що висуне Трампа на Нобелівську премію миру, якщо той завершить війну в Україні без територіальних поступок
Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон заявила, що готова підтримати номінацію президента Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо йому вдасться завершити війну в Україні без територіальних поступок
Про це вона заявила в подкасті Raging Moderates.
"З усього, що я читала, я розумію, що він дуже хотів би отримати Нобелівську премію миру, – зазначила Клінтон. - Чесно кажучи, якщо він зможе покласти край цій жахливій війні, в якій Путін є агресором, який вторгся в сусідню країну, намагаючись змінити кордони... не ставлячи Україну в таке становище, коли вона змушена поступитися своєю територією агресору... якщо нам це вдасться, якщо президент Трамп буде архітектором цього, я номінуватиму його на Нобелівську премію миру".
Вона уточнила, що для цього Трамп повинен домогтися повного виведення російських військ з окупованих територій та виключити будь-який обмін землями в рамках можливого припинення вогню.
"Я мрію, що за будь-якої комбінації причин, включаючи недосяжну Нобелівську премію миру, президент Трамп може насправді протистояти Путіну", – підсумувала Клінтон.
- Раніше президента США Дональда Трампа номінували на Нобелівську премію миру після посередництва в угоді щодо припинення вогню між Іраном та Ізраїлем, яку оголосили 24 червня.
- Пізніше Білий дім офіційно висунув президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Кандидатуру підтримали, зокрема, премʼєр Вірменії та президент Азербайджану.
