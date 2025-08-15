Гілларі Клінтон заявила, що висуне Трампа на Нобелівську премію миру, якщо той завершить війну в Україні без територіальних поступок

Про це вона заявила в подкасті Raging Moderates.

"З усього, що я читала, я розумію, що він дуже хотів би отримати Нобелівську премію миру, – зазначила Клінтон. - Чесно кажучи, якщо він зможе покласти край цій жахливій війні, в якій Путін є агресором, який вторгся в сусідню країну, намагаючись змінити кордони... не ставлячи Україну в таке становище, коли вона змушена поступитися своєю територією агресору... якщо нам це вдасться, якщо президент Трамп буде архітектором цього, я номінуватиму його на Нобелівську премію миру".

Вона уточнила, що для цього Трамп повинен домогтися повного виведення російських військ з окупованих територій та виключити будь-який обмін землями в рамках можливого припинення вогню.

"Я мрію, що за будь-якої комбінації причин, включаючи недосяжну Нобелівську премію миру, президент Трамп може насправді протистояти Путіну", – підсумувала Клінтон.