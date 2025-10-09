Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Зеленський заявив, що Україна номінуватиме Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він сприятиме припиненню вогню

Зеленський заявив, що Україна номінуватиме Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він сприятиме припиненню вогню

Дар'я Тарасова
9 жовтня, 2025 четвер
13:04
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що якщо Дональд Трамп дасть світу можливість припинення вогню, його треба номінувати на Нобелівську премію миру

Зміст

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Укрінформ.

"Я думаю, що президент Трамп хоче, щоб ми були за столом перемовин, і ми підтримували цей трек. Я думаю, він дуже хоче, щоб було припинення вогню та припинення війни. Вважаю, що це була його мета з самого початку", - заявив Зеленський.

За його словами, сьогодні російський диктатор Володимир Путін особисто боїться припинення вогню.

"З повномасштабної війни піти на припинення вогню і розпочати потім знов повномасштабну війну – це для них непросто. Економічно непросто, з суспільством непросто, зі світом непросто. І точно непросто з тими країнами, які сьогодні ще тиснуть йому руку. Тому так складно американцям змусити його до реальних перемовин, і тому поки він обирає війну. Але можливо, дуже можливо це припинити. Потрібно більше тиску на Росію. Тиск спрацює", - зазначив Зеленський.

Сам факт досягнення припинення вогню спонукатиме до мирних переговорів, що стане великим здобутком, вважає президент України.

"Простим не буде план закінчення війни, але все одно це точно шлях. І якщо Трамп дасть можливість такого припинення вогню світові, передусім українцям, – так, його треба номінувати на Нобелівську премію. Будемо номінувати від України", – наголосив Зеленський.

  • Президент США Дональд Трамп вважатиме "великою образою" для Штатів, якщо йому не присудять Нобелівську премію миру.
Новини
Світ
Президент США
Нобелівська премія
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
Нобелівська премія миру
погода, Львів
Автор Дар'я Тарасова
7 жовтня, 2025 вiвторок
Дощі, штормовий вітер, температурні контрасти: Наталка Діденко розповіла про погоду 8 жовтня
Володимир Зеленський
Автор Дмитро Марценишин
6 жовтня, 2025 понедiлок
"Якщо очільники на місцях не можуть подолати проблеми, щодо них будуть рішення": Зеленський провів енергетичну Ставку
погода, опади, дощь
Автор Дар'я Тарасова
8 жовтня, 2025 середа
Активний циклон охопить практично всю Україну: Наталка Діденко розповіла про погоду 9 жовтня
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
9 жовтня
13:23
Польські та румунські солдати поруч із військовою технікою та прапором НАТО
Члени НАТО налаштовані діяти жорсткіше у відповідь на російські провокації, - FT
13:11
Оновлено
Волгоград, горить газопереробний завод
У Волгоградській області після атаки БПЛА загорілися газопереробний завод і нафтоперекачувальна станція
12:52
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європа боїться, що вже перебуває у війні, і США цього не помічають, а провідна збройна компанія ЄС попереджає про загрозу дронів. Акценти світових ЗМІ 9 жовтня
12:46
Ексклюзив
репортаж з роботи групи оповіщення ТЦК у Львові
Призов держслужбовців, відміна "економічного" бронювання, відновленя справедливості: експерт про шляхи вдосконалення мобілізації
12:27
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення Кіберсил ЗСУ
12:09
Зеленський і Свириденко
Свириденко і Єрмак наступного тижня відвідають США, - Зеленський
12:00
OPINION
Що буде, коли Трамп не отримає Нобелівки?
10:59
Ексклюзив
Tomahawk
Tomahawk можна запускати з літаків Су-24, але є інша проблема, - авіаексперт Романенко
10:50
Оновлено
За добу 8 жовтня на фронті зафіксовано 217 бойових зіткнень, 58 - на Покровському напрямку
10:37
Зеленський, путін
"Якщо Путін проведе мобілізацію - це виклик Європі. Він почне велику війну", - Зеленський
10:35
Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт побила світовий рекорд, продавши 3,5 млн платівок нового альбому за 5 днів
10:19
Ексклюзив
"Очікуємо, що темпи ворога, принаймні до кінця осені, будуть незмінні": заступник командира 3-ї ОШБр Фокін з Харківського напрямку
10:17
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 9 жовтня: скільки коштує долар, євро і злотий
10:04
БПЛА, шахед, дрон
Сили ППО вночі знешкодили 87 зі 112 російських дронів
10:01
OPINION
Tomahawk для України. Трамп думає про ринок для свого ВПК
09:35
Анонс
Вірджил ван Дейк, збірна Нідерландів
Відбір на ЧС-2026: розклад матчів і трансляцій 9 жовтня
09:35
Ексклюзив
Людмила Денісова
Правозахисниця Денісова розповіла про можливості для професійної адаптації ветеранів і ветеранок
09:19
Бельгія
Премʼєр Бельгії закликав до угоди про розподіл ризиків з ЄС через використання заморожених російських активів
08:50
Ексклюзив
Енергетика, споживання електроенергії
Цього року я значно оптимістичніший щодо проходження зими, - експерт з енергетики Закревський
08:44
Оновлено
Атака РФ на Україну 9 жовтня: на Одещині масштабні пожежі, 5 людей постраждали
08:11
Терористи РФ, російська армія, окупант
За добу росіяни втратили 1020 окупантів, 15 артсистем і танк
08:01
OPINION
Нобелівку з миру цьогоріч не слід давати нікому
07:55
Вознесенський Банченський монастир
Як митрополит УПЦ МП Лонгин вигнав із дитячого будинку свого сина: нове розслідування Едгара Каланчі
07:53
Австрія може відмовитися від проведення Євробачення у разі дискваліфікації Ізраїлю. Це загрожує штрафом у 40 млн євро
07:42
Аналітика
FPV дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit
Європа і "стіна дронів": чому це розмита ідея, яку стримує бюрократія й байдужість. Пояснюємо
07:30
Ексклюзив
Віктор Орбан
Наразі вирішується питання, як розібратися з ветом Орбана на вступ України до ЄС, - Капсамун
06:55
Дональд Трамп
Трамп заявив, що після врегулювання семи воєн сподівається врегулювати "ситуацію з Росією"
06:24
Уряд передав Міноборони додаткові понад 36,6 млрд грн, передбачених Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості
06:06
Оновлено
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали "перший етап мирного плану", але бомбардування Гази тривають
00:58
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни атакували Сумщину дронами і авіабомбами: 3 людей загинули, є поранені
00:15
Дональд Трамп
"Я можу поїхати туди десь наприкінці тижня": Трамп повідомив про плани відвідати Близький Схід
2025, середа
8 жовтня
23:42
У Києві затримали громадянина Молдови, якого підозрюють у підпалах релейних шаф Укрзалізниці на замовлення РФ
22:56
Оновлено
У Києві здетонував невідомий вибуховий пристрій у квартирі житлового будинку: загинув чоловік
22:44
Ексклюзив
Валерій Залужний
Заява Залужного щодо неучасті у виборах піде йому на користь, - політолог Рейтерович
22:18
Ексклюзив
Ігор Луценко
Мобілізації на технічному та виробничому рівні в Україні немає, - військовослужбовець Ігор Луценко
21:40
застосунок Дія
Українці зможуть розлучитися у Дії: Уряд ухвалив постанову
21:23
Ексклюзив
окупант
"Багато можна знайти причин": Гетьман про активізацію росіян на Донбасі
21:11
Володимир Зеленський
"Погодив СБУ деякі плани, асиметричні відповіді на війну РФ": Зеленський зробив заяву після зустрічі з Малюком
20:02
OPINION
Формат Арестовича – псевдоінтелектуальність
19:54
Ексклюзив
Олег Синютка
"Була альтернатива - оформити диктатуру": нардеп Синютка про продовження повноважень місцевим радам
