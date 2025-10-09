Зеленський заявив, що Україна номінуватиме Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він сприятиме припиненню вогню

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Укрінформ.

"Я думаю, що президент Трамп хоче, щоб ми були за столом перемовин, і ми підтримували цей трек. Я думаю, він дуже хоче, щоб було припинення вогню та припинення війни. Вважаю, що це була його мета з самого початку", - заявив Зеленський.

За його словами, сьогодні російський диктатор Володимир Путін особисто боїться припинення вогню.

"З повномасштабної війни піти на припинення вогню і розпочати потім знов повномасштабну війну – це для них непросто. Економічно непросто, з суспільством непросто, зі світом непросто. І точно непросто з тими країнами, які сьогодні ще тиснуть йому руку. Тому так складно американцям змусити його до реальних перемовин, і тому поки він обирає війну. Але можливо, дуже можливо це припинити. Потрібно більше тиску на Росію. Тиск спрацює", - зазначив Зеленський.

Сам факт досягнення припинення вогню спонукатиме до мирних переговорів, що стане великим здобутком, вважає президент України.

"Простим не буде план закінчення війни, але все одно це точно шлях. І якщо Трамп дасть можливість такого припинення вогню світові, передусім українцям, – так, його треба номінувати на Нобелівську премію. Будемо номінувати від України", – наголосив Зеленський.