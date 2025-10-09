Зеленський заявив, що Україна номінуватиме Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він сприятиме припиненню вогню
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що якщо Дональд Трамп дасть світу можливість припинення вогню, його треба номінувати на Нобелівську премію миру
Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Укрінформ.
"Я думаю, що президент Трамп хоче, щоб ми були за столом перемовин, і ми підтримували цей трек. Я думаю, він дуже хоче, щоб було припинення вогню та припинення війни. Вважаю, що це була його мета з самого початку", - заявив Зеленський.
За його словами, сьогодні російський диктатор Володимир Путін особисто боїться припинення вогню.
"З повномасштабної війни піти на припинення вогню і розпочати потім знов повномасштабну війну – це для них непросто. Економічно непросто, з суспільством непросто, зі світом непросто. І точно непросто з тими країнами, які сьогодні ще тиснуть йому руку. Тому так складно американцям змусити його до реальних перемовин, і тому поки він обирає війну. Але можливо, дуже можливо це припинити. Потрібно більше тиску на Росію. Тиск спрацює", - зазначив Зеленський.
Сам факт досягнення припинення вогню спонукатиме до мирних переговорів, що стане великим здобутком, вважає президент України.
"Простим не буде план закінчення війни, але все одно це точно шлях. І якщо Трамп дасть можливість такого припинення вогню світові, передусім українцям, – так, його треба номінувати на Нобелівську премію. Будемо номінувати від України", – наголосив Зеленський.
- Президент США Дональд Трамп вважатиме "великою образою" для Штатів, якщо йому не присудять Нобелівську премію миру.
