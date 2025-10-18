Вибори в Україні можливі лише після завершення воєнного стану, - нардепка Савчук

Про це в етері Еспресо заявила народна депутатка Оксана Савчук

"Минулого тижня продовжили повноваження органів місцевих, обласних й селищних рад. Це означає, що до завершення воєнного стану жодних виборів не може бути до жодного рівня рад. Зараз виникає лише питання, які вибори будуть першим. Чи це будуть суто президентські вибори, потім парламентські та місцеві. Можливо вони будуть в якомусь змішаному форматі. Наразі, з того, що я чую, обговорюються різні формати проведення виборів в Україні. Найгірше, чого не можна допустити, це після завершення воєнного стану, щоби не прийняли законопроєкт, який суперечитиме тим демократичним цінностям, за які власне ми й воюємо", - розповіла Савчук.

Народна депутатка наголосила, що парламент має прийняти правильні законодавчі ініціативи, які будуть стосуватись виборів, щоб вони були прозорими та демократичними.

"Зокрема, принципи збереження й допущення до влади чесним шляхом тих людей, які цього будуть бажати. А для цього потрібні відкриті списки, не мають створені умови, коли хтось буде знімати свою кандидатуру за контролем влади. Тому, станом на сьогодні пріоритетом залишається війна. І тільки після завершення воєнного стану будуть можливі вибори. Сподіваємось, що цей парламент прийме правильні законодавчі ініціативи, які будуть стосуватись виборів, щоб вони були прозорими та демократичними", - додала вона.