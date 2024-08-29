Від 2018 року з УПЦ МП до ПЦУ перейшло 1,5 тис. релігійних громад
Від 2018 року 1502 релігійні громади перейшли з Української православної церкви (Московського патріархату) до Православної церкви України
Про це повідомила Державна служба України з етнополітики та свободи у коментарі Інтерфакс.
У 2018 році, коли було створено ПЦУ, до неї перейшли дві релігійні громади УПЦ МП, у 2019 році - 319 громад, у 2020 році - 30, у 2021 році - 25, у 2022 році - 496, у 2023 році - 471, а з початку 2024 року - 159 громад, повідомили у Держетнополітики.
Проте у відомстві зазначили, що не володіють інформацією щодо кількості ліквідованих релігійних організацій УПЦ МП.
Читайте також: Заборона РПЦ в Україні: очільник Держетнополітики пояснив, як визначатимуть зв'язок церкви з РФ
Згідно зі звітом Держетнополітики про мережу релігійних організацій, станом на 1 січня 2024 року в Україні функціонувало 10 919 релігійних організацій УПЦ МП, з яких 51 релігійний центр/управління, до яких входить 10 586 громад і 214 монастирів: 104 жіночі та 110 чоловічі, а також 34 братства та 17 духовних навчальних закладів.
Водночас станом на 1 січня 2024 року в Україні функціонувало 8295 релігійних організацій ПЦУ, із яких 56 релігійних центрів/управлінь, до яких входить 8075 громад, 87 монастирів, 16 братств та 26 духовних навчальних закладів.
- У суботу, 24 серпня, президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону Російської православної церкви (РПЦ) та пов'язаних із нею організацій в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.48
- EUR Купівля 45.55Продаж 46.19
- Актуальне
- Важливе