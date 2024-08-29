Від 2018 року з УПЦ МП до ПЦУ перейшло 1,5 тис. релігійних громад

Про це повідомила Державна служба України з етнополітики та свободи у коментарі Інтерфакс.

У 2018 році, коли було створено ПЦУ, до неї перейшли дві релігійні громади УПЦ МП, у 2019 році - 319 громад, у 2020 році - 30, у 2021 році - 25, у 2022 році - 496, у 2023 році - 471, а з початку 2024 року - 159 громад, повідомили у Держетнополітики.

Проте у відомстві зазначили, що не володіють інформацією щодо кількості ліквідованих релігійних організацій УПЦ МП.

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Згідно зі звітом Держетнополітики про мережу релігійних організацій, станом на 1 січня 2024 року в Україні функціонувало 10 919 релігійних організацій УПЦ МП, з яких 51 релігійний центр/управління, до яких входить 10 586 громад і 214 монастирів: 104 жіночі та 110 чоловічі, а також 34 братства та 17 духовних навчальних закладів.

Водночас станом на 1 січня 2024 року в Україні функціонувало 8295 релігійних організацій ПЦУ, із яких 56 релігійних центрів/управлінь, до яких входить 8075 громад, 87 монастирів, 16 братств та 26 духовних навчальних закладів.