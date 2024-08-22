Заборона РПЦ в Україні: очільник Держетнополітики пояснив, як визначатимуть зв'язок церкви з РФ

Про це він розповів журналістам, передає Укрінформ.

За його словами, у законі прямо вказано, що керівники Української православної церкви можуть подати заяву про те, що УПЦ виходить зі складу Російської православної церкви. Це означає, що єпископи виходять зі складу єпископату, синоду, синодальних комісій.

"Якщо все-таки буде встановлено цей зв’язок, тоді релігійній організації видається відповідний припис, в якому вказано, що організація має зробити певні кроки, для того, щоб не бути у складі РПЦ", - розповів Єленський.

Втім, якщо після набуття чинності припису релігійна організація не виконує його вимог, Державна служба з етнополітики і свободи совісті має право подавати до суду. Після цього суд вирішуватиме долю цієї організації.

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Єленський наголосив, що цей закон потрібен українському суспільству, "бо абсолютно необхідним питанням є розрив з Московським патріархатом, котрий став не просто натхненником, а учасником війни проти України". Крім того, він має легітимну мету – зупинити підривну діяльність РПЦ в Україні.

Голова ДЕСС додав, що закон враховує всі норми європейської рамки у сфері свободи совісті.