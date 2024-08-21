РПЦ поза законом: вийшов фільм про те, як парламент йшов до цього рішення

Фільм вийшов на YouTube-каналі Миколи Княжицького.

"Після отримання Томосу і створення Помісної церкви, рішення парламенту від 20 серпня має остаточно обрізати щупальця русского міра в Україні", - наголошує народний депутат і згадує, що передувало цьому.

Провокації, залякування, підкуп, погрози, затягування розгляду, залучення західних лобістів - використовувались всі методи, щоб зберегти московського троянського коня в нашому тилу.

"Ми пройшли довгий і нелегкий шлях, щоб покласти край духовній окупації України", - підкреслює Микола Княжицький.

Восени 2022 Микола Княжицький написав законопроєкт 8221 про заборону РПЦ і подав на розгляд парламенту. Тоді його підтримали депутати Батьківщини, Європейської солідарності, Слуги народу та Голосу, профільний комітет, низка обласних рад. Цей законопроєкт так і не винесли в парламентську залу, але суспільство почало реагувати на бездіяльність влади і діяти. Під тиском громади відбувся перехід до Помісної церкви низки храмів у різних областях країни.

Взимку 2023 Кабмін ініціював свій законопроєкт 8371. В комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики з різних фракцій відклали в сторону політичні розбіжності і зосередилися на створенні якісного документу.

Спонсори та лобісти Московського патріархату не здавалися.

У відповідь на все більш радикальні настрої у суспільстві і єдність парламентарів РПЦ найняла цілу лобістську мережу в США: лобісти погрожували американськими санкціями в разі ухвалення закону. Паралельно активізувалися проросійські депутати в українському парламенті, шантажуючи та погрожуючи своїм колегам. Залучили навіть державні структури – Державний комітет з етнополітики та свободи совісті відверто завалював законопроєкт.

Зрештою, після відмови ставити на голосування законопроєкт депутати - не лише опозиція, але й представники “Слуги народу” - заблокували парламентську трибуну. Далі затягувати питання вже було неможливо: згідно соцопитувань 80% громадян вимагали заборони діяльності РПЦ.

І Верховна рада нарештіі проголосувала за історичне рішення.

"Завдяки спільним зусиллям остання організована кремлівська структура в нашій державі має припинити свою діяльність. Ми пильно слідкуватимемо, щоб норми закону втілювались у життя", - наголошує народний депутат.