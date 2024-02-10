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Військовий Кішак: люди, які перекривали дорогу жінці, яка нібито здавала чоловіків ТЦК на Франківщині, мають бути покарані

10 лютого, 2024 субота
10:44
Суспільство напад на жінку у Космачі

Офіцер Збройних Сил України Назарій Кішак засудив дії людей, які напали на жінку з дитиною у Космачі, бо вона нібито здавала чоловіків ТЦК

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Я дуже добре знаю Космач, знаю дуже багато людей і насправді мені важко зараз дати якусь оцінку. Це неправильно, ми маємо закон і кожен в особі себе, як чоловіка, має прийти у ТЦК з рюкзаком, попрощатись на недовгий час із родиною і мобілізуватись. Я знаю дуже багато хлопців, чоловіків, які з цього району воюють у 102-й бригаді ТрО, у дуже крутезній бригаді. Мені сумно споглядати, коли родичів тих чоловіків теж приходять на ці скликання, на збори якісь незрозумілі. Знаєте, самі собі створили проблему, як називаються", - коментує Кішак.

Військовий розповів, що підтримує жінку з дитиною на яких напали люди на Франківщині, бо вона нібито здавала чоловіків ТЦК: "Поліція зараз дає, я так розумію, правову оцінку, але ці люди, всі, які перекривали дороги, кожен має понести покарання згідно з законом і цій дівчинці, яку побили мають відшкодувати моральний збиток у великій сумі, щоб навчити людей, як ставитись".

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Офіцер Збройних Сил України вважає, що оновлений військкомат - Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки зараз знівелювали люди, які знімають на відео спротив українців до мобілізації.

"Воно якраз і дає людям погане відношення і свідому оцінку цьому органу. Насправді ТЦК має бути найбільш крута установа у своєму районі. Там потрібно ще багато якихось змін, потрібно навести комунікацію, молодь не має боятись РТЦК, а молодь від неї, на жаль, тікає. Чому жінки зараз мають блокувати і кричати, ми підемо тоді, коли підуть сини депутатів, бо це неправильно, кожен має відповідати за свої вчинки", - вважає військовий.

Кішак пояснює, що представники ТЦК та СП Івано-Франківської області мали зустрітися з громадою Космача разом із поліцією та зробити нормальний брифінг, дати правову оцінку, розказати скільки відсотків служать з Космача й району, чому така ситуація, як забезпечують наших людей.

"Люди хочуть чути правду якою б вона не була. Люди теж споглядають, жінка каже, чому у вас вибірковість - свати всі дома у вас, а інші чоловіки мають воювати. Ми бачимо, що є і вибірковість, воно не має так бути, мають воювати всі чоловіки згідно з законом", - підсумував офіцер Збройних Сил України.

Що передувало

Нагадаємо, вранці 7 лютого потерпіла Іванна Ванджурак на своїй сторінці повідомила, що на неї напав натовп розлючених жінок, коли вона їхала на пошту в Космач.

З нею в машині перебувала донечка, якій 6 років. У центрі села машину зупинив натовп розлючених жінок. Зі слів потерпілої, деякі з них були п’яними, у їх руках були дубинки, біти, різні металеві "штуки". Після розмови через відкрите вікно та перевірки телефону потерпілої, натовп відпустив машину.

Повертаючись з пошти тією самою дорогою, автівку жінки знову зупинили. Їй почали висувати обвинувачення, начебто вона навідниця військкомату.

"Декілька осіб почали мене знову питати, хто я така, що я точно не місцева, бо вони мене не знають, і що я навідниця військкомату! Що я приїхала до них в село здавати їх і здавати їхніх чоловіків. Це було вже з криками, погрозами та матами", – розповіла Іванка Ванджурак.

Після цього натовп почав бити машину та намагатися її перевернути, почали витягувати потерпілу через вікно, виривати волосся і вирвати ключі з машини. Коли жінка почала кричати, що в машині дитина, одна із жінок запхала біту у вікно і вдарила нею по голові дитину. Інша жінка у цей час тримала потерпілу за волосся.

Лікарі діагностували у 6-річної дівчинки забій м’яких тканин носа, а у її 24-річної матері  ймовірну закриту черепно-мозкову травму.

"Поліція опитала потерпілих. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2. ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України", – повідомляють поліцейські. Водночас у коментарях на фейсбук-сторінці поліції користувачі обурюються, що напад на беззахисну жінку поліцейські назвали "конфліктом", а умисне нанесення тілесних ушкоджень  – хуліганством. 

З мешканцями, які напали на автомобіль, правоохоронці проведи роз’яснювальні бесіди і відпустили. 

Натомість жителі Космача, які напали на авто жінки, яку запідозрили у співпраці з ТСК, вважають, що відео, яке вона виклала, принижує їхню честь і гідність

Унаслідок цього представники ТЦК та СП Івано-Франківської області зустрілися з громадою Космача.

Теги:
Новини
ЗСУ
мобілізація
новини Івано-Франківська
Новини Західної України
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