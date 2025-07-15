"Ворог хоче, щоб Україна знелюдніла": нардеп Княжицький закликав до змін у демографічній політиці

Про це 15 липня заявив нардеп від "ЄС" Микола Княжицький, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

У Раді провалили голосування за постанову, яка блокує підписання закону про множинне громадянство. Тепер президент Зеленський може його підписати. Однак Княжицький сумнівається у відповідності документа Основному закону.

"Є питання щодо відповідності законопроєкту Конституції. Але головне питання -- чи допоможе цей законопроєкт повернути ті мільйони українців, які вимушено опинилися за межами України. Чи допоможе він розв'язати демографічну проблему (бо так нам казали, коли його ініціювали)? Абсолютно ні", - сказав нардеп.

Він нагадав, що подав проєкт закону про демографічну політику, комітет його підтримав, але до сесійної зали документ так і не потрапив.

"Суть цього закону - щоб ми дбали не лише про тих, хто за кордоном, не лише про біженців, а й про внутрішньо переміщених осіб. Про засади демографії в Україну. Тому що демографічна проблема для нас після військової проблеми - одна з найважливіших. Це те, чого хоче ворог - щоб Україна знелюдніла", - наголосив Княжицький.

На його думку, підвищення виплат за народжених дітей є позитивним кроком, "але в жодній країні таке підняття виплат не вирішувало демографічну політику".

Нардеп переконаний, що люди захочуть повертатися й народжувати дітей у країні, в якій дбають про громадян. У цьому контексті він розкритикував Міністерство національної єдності, яке очолив Олексій Чернишов, нині підозрюваний у корупції.

"Я пропонував створити на рівні віцепрем'єра єдине міністерство, яке займалося б і біженцями, і ВПО, і демографією, яке дійсно було б дієвим, щоб повернути українців. Але це нікому не цікаво. Ми чомусь під людей, під вибори створюємо структури, потім так само легко їх ліквідовуємо, знищуючи ту інституційну структуру держави, яка вкрай необхідна нам, як і повноцінна єдність в умовах війни", - сказав Княжицький.

Він підкреслив, що "ЄС" вимагає серйозно займатися демографічними проблемами.