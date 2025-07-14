За народження дитини в Україні платитимуть 50 тис. грн: Шмигаль розповів про законопроєкт щодо допомоги сімʼям
В Україні затвердили законопроєкт про допомогу сімʼї до та після народження дитини. Він передбачає одноразову виплату в 50 тис. грн після народження дитини. Також буде впроваджена програма "єЯсла"
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
"Закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн. Суттєво збільшуємо виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Зараз така виплата становить менше ніж 1000 гривень, а після ухвалення закону буде складати 7 тисяч грн на місяць", – розповів він.
Також один із батьків чи опікун щомісяця отримуватиме допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року. Її розмір окремо визначить Кабмін.
Водночас запрацює програма "єЯсла".
"Після того, як дитині виповниться один рік батьки матимуть вибір: повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років. Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч грн. У разі обрання другого варіанта за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка", – пояснив глава уряду.
Також в Україні зберігається "Пакунок малюка" у двох варіантах: як натуральна допомога або грошова компенсація в понад 7,5 тис. гривень.
- Раніше Кабінет міністрів ухвалив ініціативу "Пакунок школяра" з виплати першокласникам 5 тис. грн, яку родина зможе отримати через застосунок "Дія".
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