ВР ухвалила закон щодо підвищення якості мобільного інтернету та зв’язку

Про це повідомила пресслужба ВР.

Закон №12094 оновлює правила у сфері електронних комунікацій та наближає їх до стандартів ЄС.

Так, документ встановлює швидкість мобільного інтернету офіційним показником, за яким контролюватимуть роботу мобільних операторів. Зазначено також, що закон "усуває юридичні прогалини, які заважали ефективно перевіряти виконання ліцензійних умов".

Водночас удосконалено механізм національного роумінгу. Відповідно до нововведень, мережі зможуть підстраховувати одна одну в разі надзвичайних ситуацій, зокрема блекаутів.

У червні уряд затвердив стратегію розвитку комунікацій, яка передбачала запуск 5G і якісний мобільний зв'язок для 98% українців.





