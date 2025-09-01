Я за те, щоб у нас були нові катедри русистики, - письменниця Кузнєцова

Таку думку висловила письменниця, перекладачка Євгенія Кузнєцова у проєкті "Люди змін" із Лесею Вакулюк.

"Мова-меч" – це науково-популярна книжка, яку я писала близько чотирьох років. Тобто я не готова починати далі, хоча в мене є ідеї, що би варто було написати. Ця ідея досить непопулярна в Україні, тому що я вважаю, що в Україні потрібна своя русистика. Мені здається, ось цю мову, яка стала мечем для нашої країни, нам потрібно теж досліджувати, тому що в Росії цього не роблять. За кордоном, можливо, і роблять, але якось так випадково, точково, бо у них немає такого знання ворога, як у нас. Тому я за те, щоб у нас були нові катедри русистики, і щоб ми досліджували ці мовні явища, що робить з мовою тоталітаризм", - сказала вона.

Євгенія Кузнєцова зазначила, що зараз це непопулярно, адже основний наратив у суспільстві полягає в тому, що російську мову треба забути.

"Тому що у нас зараз основний наратив, і це абсолютно зрозуміло під час війни, що нам треба просто забути російську, заплющити очі, відмовитися від неї, і взагалі жодним чином нас не повинно переймати, що там за поребриком взагалі робиться. З одного боку, я з цим погоджуюся, якщо, наприклад, йдеться про дітей. Так, треба огороджувати їх від цього контенту. Але з академічною, науковою метою, якщо ми вже маємо ці навички, якщо в нас є вже глибоке розуміння цих людей, цієї країни і цієї тоталітарної системи, мені здається, що ми маємо це досліджувати", - зазначила письменниця.