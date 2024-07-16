Цікавий манікюр на літо 2024: топ ідеї та дизайни

Саме зараз час насичених кольорів, сміливих експериментів, подорожей та яскравих емоцій. Ваш манікюр може стати справжнім відображенням літнього настрою і підкреслити вашу індивідуальність. Еспресо зібрало для вас найцікавіші ідеї для літнього манікюру 2024, які допоможуть бути на хвилі останніх трендів і відчувати себе неперевершено кожного дня.

Літній манікюр 2024

Спекотний сезон обіцяє бути яскравим, сміливим і надихаючим, особливо коли мова йде про манікюр. Це сезон, коли ваші нігті можуть стати справжнім полотном для творчості, відображаючи ваш настрій, стиль і навіть мрії про відпустку. Від неонових відтінків до тропічних візерунків, від мінімалістичних дизайнів до розкішного дзеркального ефекту – можливості безмежні. Пропонуємо розглянути кілька ідей для літнього манікюру, які допоможуть зробити ваш образ завершеним та надзвичайним.

Пастельні кольори

Пастельні відтінки – це чудова ідея для літнього манікюру. Легкі та ніжні кольори, такі як блідо-рожевий, молочний або блакитний, виглядають дуже стильно та елегантно. Однак, якщо вам цього замало, можете додати сяйва або невеликі елементи у вигляді рисок, крапочок або, наприклад, сердечок.

Фото: Pinterest (колаж Еспресо TV)

Металеві відтінки

Металеві відтінки – ще один тренд цього літа. Срібний, золотий, бронзовий або рожеве золото виглядають дуже ефектно та стильно. Використовуйте металеві відтінки для створення акцентів або як основний колір для вашого манікюру.



Яскраві та неонові відтінки

Літні вечірки і пляжні вихідні просто вимагають яскравих відтінків. Рожевий, зелений, жовтий, оранжевий – вибір необмежений! Неонові кольори чудово виглядають як на коротких, так і на довгих нігтях. Вони можуть бути використані як основний колір або як акцент у вигляді яскравих ліній, геометричних фігур чи градієнтів.

Фото: Instagram @suziemoon626 @nailsbypaulin @meloo_nails

Фруктові та рослинні мотиви

Фруктові принти – це класика літнього манікюру. Використовуйте лаки з малюнками пальмових листків чи квітів гібіскуса. Ви також можете створити власний дизайн, використовуючи тонкий пензлик для малювання. Такий манікюр додасть вашому образу екзотичності та відчуття курортного настрою.

Також манікюр із зображеннями фруктів, таких як кавун, лимон, полуниця, лимон або ківі, виглядає дуже весело та смачно. Такий дизайн підійде для будь-якого літнього заходу і підніме вам настрій.

Фото: Instagram @liliflor_nails @wercix.nails