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Цікавий манікюр на літо 2024: топ ідеї та дизайни

16 липня, 2024 вiвторок
13:11
Суспільство Яскравий манікюр на літо 2024

Літо - це неймовірний час, який має бути яскравим та насиченим, а ваш манікюр – справжньою родзинкою літнього образу. Це час сміливих рішень, незвичних поєднань та експериментів

Зміст

Саме зараз час насичених кольорів, сміливих експериментів, подорожей та яскравих емоцій. Ваш манікюр може стати справжнім відображенням літнього настрою і підкреслити вашу індивідуальність. Еспресо зібрало для вас найцікавіші ідеї для літнього манікюру 2024, які допоможуть бути на хвилі останніх трендів і відчувати себе неперевершено кожного дня.

Літній манікюр 2024

Спекотний сезон обіцяє бути яскравим, сміливим і надихаючим, особливо коли мова йде про манікюр. Це сезон, коли ваші нігті можуть стати справжнім полотном для творчості, відображаючи ваш настрій, стиль і навіть мрії про відпустку. Від неонових відтінків до тропічних візерунків, від мінімалістичних дизайнів до розкішного дзеркального ефекту – можливості безмежні. Пропонуємо розглянути кілька ідей для літнього манікюру, які допоможуть зробити ваш образ завершеним та надзвичайним.

Пастельні кольори

Пастельні відтінки – це чудова ідея для літнього манікюру. Легкі та ніжні кольори, такі як блідо-рожевий, молочний або блакитний, виглядають дуже стильно та елегантно. Однак, якщо вам цього замало, можете додати сяйва або невеликі елементи у вигляді рисок, крапочок або, наприклад, сердечок.

Фото: Pinterest (колаж Еспресо TV)

Металеві відтінки

Металеві відтінки – ще один тренд цього літа. Срібний, золотий, бронзовий або рожеве золото виглядають дуже ефектно та стильно. Використовуйте металеві відтінки для створення акцентів або як основний колір для вашого манікюру.


Яскраві та неонові відтінки

Літні вечірки і пляжні вихідні просто вимагають яскравих відтінків. Рожевий, зелений, жовтий, оранжевий – вибір необмежений! Неонові кольори чудово виглядають як на коротких, так і на довгих нігтях. Вони можуть бути використані як основний колір або як акцент у вигляді яскравих ліній, геометричних фігур чи градієнтів.

Фото: Instagram @suziemoon626 @nailsbypaulin @meloo_nails

Фруктові та рослинні мотиви

Фруктові принти – це класика літнього манікюру. Використовуйте лаки з малюнками пальмових листків чи квітів гібіскуса. Ви також можете створити власний дизайн, використовуючи тонкий пензлик для малювання. Такий манікюр додасть вашому образу екзотичності та відчуття курортного настрою.

Також манікюр із зображеннями фруктів, таких як кавун, лимон, полуниця, лимон або ківі, виглядає дуже весело та смачно. Такий дизайн підійде для будь-якого літнього заходу і підніме вам настрій.

Фото: Instagram @liliflor_nails @wercix.nails

Популярний омбре та новий фомбре

Манікюр в стилі омбре залишається популярним і цього літа. Плавний перехід від одного кольору до іншого створює витончений і гармонійний вигляд. Спробуйте поєднання яскравих і пастельних відтінків для створення свого унікального стилю.

Крім того, дуже популярним у 2024 році став манікюр "фомбре". Фактично, це поєднання плавного переходу омбре та французького манікюру. Цю ідею популяризувала відома зіркова майстриня манікюру Геррієт Вестморленд.

Фото: Instagram @harrietwestmoreland та Pinterest

Блискітки та дзеркальний манікюр

Для вечірніх виходів і особливих подій оберіть манікюр із втиркою, що надає нігтям цікавий дзеркально-металевий ефект або використайте блискітки. Срібні, золоті або кольорові варіанти манікюру додадуть вашим нігтям святкового вигляду.

Фото: Instagram @nails.by.judi


Фото: Instagram @by_hannahtaylor

Морська тематика

Морська тематика ніколи не втрачає своєї актуальності влітку. Використовуйте синій, білий і червоний кольори для створення дизайнів із зображеннями якорів, рятувальних кругів, черепашок і хвиль. Цей манікюр додасть вам відчуття морського бризу та пригод на узбережжі.

Сьогодні дуже багато нейс-майстрів використовують 3D елементи, зокрема і на морську тематику, щоб манікюр вигадав дійсно захоплююче. Проте, важливо пам'ятати, що всі випуклі дизайни та додаткові елементи на нігтях, можуть створювати труднощі та незручності у процесі виконання повсякденних справ.

Фото: Instagram @georgieporgie.nails @rozsalilla.nailartist

Абстрактний дизайн та геометричні форми

Абстрактний манікюр надає безмежні можливості для творчості. Поєднання різних кольорів, форм і текстур створює унікальні композиції, які виглядають дуже оригінально. Використовуйте геометричні фігури, плавні лінії, хаотичні мазки пензлем або змішування кольорів для досягнення неповторного ефекту.

Фото: Instagram @malowanki.nails @meloo_nails @amanda.sudolll

Незалежно від того, який стиль ви оберете, літній манікюр – це чудовий спосіб виразити себе і додати яскравих фарб у своє життя. Експериментуйте, змішуйте кольори та текстури, створюйте неповторні дизайни і насолоджуйтесь літом разом із модним манікюром!

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