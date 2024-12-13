З 15 грудня Укрзалізниця запускає потяг "Київ-Будапешт": квитки уже в продажу
З 15 грудня Укрзалізниця запускає новий поїзд №9/10 сполученням Київ – Будапешт. Квитки вже можна придбати у застосунку та на сайті компанії
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Укрзалізниці.
Зазначається, що цей поїзд розвантажить найбільш затребувані міжнародні маршрути Укрзалізниці та дасть пряме сполучення з одним із найбільших аеропортів у регіоні та поїздів у напрямку:
- Відня (подорож триватиме менше 3 годин);
- Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука, Цюріха;
- Румунії, Словенії та інших європейських країн.
"Ще одна з вагомих переваг цього поїзда: зручні та звичні для українських пасажирів спальні вагони (купе та люкс): ніяких триярусних купе, достатньо місця для багажу та комфортної подорожі", - додали в Укрзалізниці.
За яким розкладом курсуватиме поїзд?
- Відправлення з Києва о 10:16, прибуття до Будапешта о 06:00.
- У зворотному напрямку: відправлення з Будапешта о 22:40, прибуття до Києва о 19:11.
Вартість квитка у купейному вагоні становить 2 800 грн.
- Між Закарпаттям та Одесою курсуватиме потяг із дитячим вагоном.
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