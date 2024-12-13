З 15 грудня Укрзалізниця запускає потяг "Київ-Будапешт": квитки уже в продажу

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Укрзалізниці.

Зазначається, що цей поїзд розвантажить найбільш затребувані міжнародні маршрути Укрзалізниці та дасть пряме сполучення з одним із найбільших аеропортів у регіоні та поїздів у напрямку:

Відня (подорож триватиме менше 3 годин);

Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука, Цюріха;

Румунії, Словенії та інших європейських країн.

"Ще одна з вагомих переваг цього поїзда: зручні та звичні для українських пасажирів спальні вагони (купе та люкс): ніяких триярусних купе, достатньо місця для багажу та комфортної подорожі", - додали в Укрзалізниці.

За яким розкладом курсуватиме поїзд?

Відправлення з Києва о 10:16, прибуття до Будапешта о 06:00.

У зворотному напрямку: відправлення з Будапешта о 22:40, прибуття до Києва о 19:11.

Вартість квитка у купейному вагоні становить 2 800 грн.