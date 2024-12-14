З 2025 року усі аптеки повинні під'єднатися до програми "Доступні ліки", - Ляшко

Про це він повідомив у facebook.

За словами Ляшка, уряд ухвалив рішення, відповідно до якого усі аптеки повинні будуть укласти договір про реімбурсацію з Національною службою здоров'я України. Відтак, отримати препарати за програмою "Доступні ліки" можна буде в кожній аптеці. Ця норма стане обов'язковою з 1 липня 2025 року.

Ляшко наголосив, що у 2025 році програму "Доступні ліки" планують значно розширити. Наприклад, до програми додадуть понад 30 нових діючих речовин. Серед них будуть: комбіновані лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань, ревматологічних (ревматоїдного артриту), неврологічних (зокрема, мігрені), очних та ендокринологічних хвороб (наприклад, гіпотиреозу). Крім того, до програми вперше включать ліки у вигляді крапель і мазей, а також препарати для дітей.

Довідково. "Доступні ліки" – це програма, завдяки якій люди з хронічними захворюваннями мають змогу отримувати необхідні ліки безоплатно або з частковою доплатою. Вона впроваджена для зменшення фінансового навантаження на пацієнтів та збільшення доступності ліків.