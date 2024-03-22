З квітня "Голос України" та "Урядовий кур'єр" публікуватимуть лише офіційні дані Ради та Кабміну, журналістів звільнять

Про це "Детектору медіа" повідомив в.о. директора видання Сергій Демський.

За його словами, газета "Голос України" до 31 березня 2024 року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію видається як друковане медіа, а також як офіційне друковане видання.

"Наприклад, візьміть сьогоднішній номер газети, де надрукований закон. Ви побачите тут кольорові шпальти "Голосу України" — це медіа, де є журналістські матеріали, а далі чорно-білі — це офіційне друковане видання", - пояснив Демський.

Після ухвалення закону про медіа "Голос України" має стати лише джерелом офіційної інформації.

З квітня 2024 року в редакції газети не залишиться жодного творчого працівника, вони будуть скорочені. Припинить свою роботу і профспілка колективу. Залишається лише персонал, який здійснював організаційно-технічну підготовку газети до друку.

Така ж доля спіткає й "Урядовий кур'єр". Він теж стане винятково джерелом офіційної інформації від Кабміну.