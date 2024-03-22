З квітня "Голос України" та "Урядовий кур'єр" публікуватимуть лише офіційні дані Ради та Кабміну, журналістів звільнять
З 1 квітня парламентська газета "Голос України" припинить існування як медіа. Там публікуватимуть лише офіційну інформацію, а всіх журналістів звільнять
Про це "Детектору медіа" повідомив в.о. директора видання Сергій Демський.
За його словами, газета "Голос України" до 31 березня 2024 року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію видається як друковане медіа, а також як офіційне друковане видання.
"Наприклад, візьміть сьогоднішній номер газети, де надрукований закон. Ви побачите тут кольорові шпальти "Голосу України" — це медіа, де є журналістські матеріали, а далі чорно-білі — це офіційне друковане видання", - пояснив Демський.
Після ухвалення закону про медіа "Голос України" має стати лише джерелом офіційної інформації.
З квітня 2024 року в редакції газети не залишиться жодного творчого працівника, вони будуть скорочені. Припинить свою роботу і профспілка колективу. Залишається лише персонал, який здійснював організаційно-технічну підготовку газети до друку.
Така ж доля спіткає й "Урядовий кур'єр". Він теж стане винятково джерелом офіційної інформації від Кабміну.
- Верховна Рада України 13 грудня 2023 року ухвалила в цілому закон про медіа, а 29 грудня президент України Володимир Зеленський його підписав.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.67 Купівля 38.67Продаж 39.17
- EUR Купівля 41.98Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе