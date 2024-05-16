З прикордоння Харківщини евакуювали 8,8 тис. людей

Про це інформує ДСНС.

"На Харківщині триває евакуація цивільного населення з прифронтових територій. Силами ДСНС, Нацполіції, волонтерів та представників місцевих громад вивезено з-під обстрілів у безпечні місця вже близько 8800 осіб", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що людей евакуюють з семи громад Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів. Надзвичайники працюють як в проміжних евакуаційних пунктах поблизу районів бойових дій, так і в збірному пункті в Харкові. Цивільних перевозять у легковому броньованому автомобілі.

Крім того, людям, які були змушені покинути свої домівки, надають допомогу психологи ДСНС.