Евакуація населення з Харкова не планується, до міста прибувають люди з області, - Терехов
Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що станом на 15 травня евакуація населення з обласного центру не планується. Натомість до міста приїжджають люди з населених пунктів області, де тривають активні бойові дії
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
За словами мера Харкова, росіяни використовують техніку залякування населення, щоб люди виїжджали з міста.
"Але наразі не йде мова про евакуацію з міста Харкова. Навпаки сьогодні ми приймаємо до Харкова - приїжджають люди з районів, де зараз ідуть активні бойові дії", - наголосив Терехов.
Він повідомив, що до міста вже прибули понад 6 тисяч людей. Їх розмістили у гуртожитках і надають "все можливе, щоб вони почувалися більш-менш захищеними".
- Упродовж минулої доби російські окупанти завдали низки ударів по Харкову і Харківській області. Унаслідок обстрілів міста постраждали 22 місцевих жителі.
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