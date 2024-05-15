Евакуація населення з Харкова не планується, до міста прибувають люди з області, - Терехов

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За словами мера Харкова, росіяни використовують техніку залякування населення, щоб люди виїжджали з міста.

"Але наразі не йде мова про евакуацію з міста Харкова. Навпаки сьогодні ми приймаємо до Харкова - приїжджають люди з районів, де зараз ідуть активні бойові дії", - наголосив Терехов.

Він повідомив, що до міста вже прибули понад 6 тисяч людей. Їх розмістили у гуртожитках і надають "все можливе, щоб вони почувалися більш-менш захищеними".