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У Харкові впродовж доби через російські обстріли постраждали 22 людини

15 травня, 2024 середа
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Упродовж минулої доби російські окупанти завдали низки ударів по Харкову і Харківській області. Унаслідок обстрілів міста постраждали 22 місцевих жителі

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок серії обстрілів із різного виду озброєння по трьох районах міста - ракетами С-300, безпілотниками, авіабомбами УМБП Д-30 - пошкоджені приватні, багатоквартирні будинки, заклад освіти та цивільні автівки у місті.

Крім того, постраждали 22 людини протягом доби. 

Також ворог за добу обстрілював і Харківську область.Так, о 17:00 у селі Слобожанське внаслідок обстрілу КАБ горів будинок.

Вдень, о 14:05 та 15:50 через обстріли Вовчанська поранено двох людей. У селі Липці Харківського району пошкоджено 4 приватні будинки внаслідок обстрілу з РСЗВ. 

О 11:55 росіяни ще раз обстріляли Вовчанськ, унаслідок чого загинула 79-річна жінка. Приблизно у той же час у селі Лиман пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди з послідуючим загорянням будинку, а у селі Борова Ізюмського району пошкоджено приватний будинок внаслідок обстрілу з РСЗВ. 

Очільник ОВА також повідомив, що наразі 2202 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 3533 з Харківського, 79 з Богодухівського та 2177 людей евакуйовано волонтерами. Всього евакуйована 7991 людина.

  • Вдень 14 травня російська армія обстріляла з авіації Харків, зафіксовано 7 ударів по житловому сектору. Понад 20 людей постраждали.
Теги:
Україна
Харків
російська армія
окупанти
Харківщина
ракетний удар
Олег Синєгубов
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