За самовільне залишення частини у 2023 році засудили понад 1,5 тис. військових, - голова Верховного Суду
Протягом минулого, 2023 року, за самовільне залишення військової частини в Україні було засуджено понад 1,5 тисячі військовослужбовців
Про це заявив голова Верховного Суду Станіслав Кравченко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
За його словами, самовільне залишення військової частини (СЗЧ) є найпоширенішим злочином серед військовослужбовців, оскільки становить 61% усіх засуджених за військові кримінальні правопорушення.
Згідно з даними Державної судової адміністрації (ДСА), торік за нього було засуджено 1 тис. 577 військових, з яких 30 - жінки.
Кравченко додав, що також за втрату військового майна засуджено 37 людей.
"Що це за майно, наскільки важливе, щоб засудити людину і відправити для відбування покарання?" - додав голова суду.
За порушення правил поводження зі зброєю торік, як повідомив Кравченко, було засуджено 35 людей, за дезертирство - 113, а за ухилення від військової служби через завдання собі каліцтва - 32.
"Загалом, згідно зі статистичними даними ДСА, кількість засуджених за воєнні злочини у 2023 році була значно вищою, ніж у 2022 році, - 2 тис. 585 осіб і 1 тис. 490 відповідно. Йдеться про вироки, які вже набули законної сили", - наголосив голова Верховного Суду.
- Також в Україні торік винесли 1274 вироки у судових справах про ухилення від військової служби. Обвинувачені отримали як умовні, так і реальні строки.
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