За ухилення від мобілізації у 2023 році засудили понад 1200 українців
В Україні торік винесли 1274 вироки у судових справах про ухилення від військової служби. Обвинувачені отримали як умовні, так і реальні строки
Про це повідомив Опендатабот.
З 2014 року й до кінця 2023-го українці загалом отримали 3746 вироків за ухилення від військової служби. Третина з них припадає на 2023 рік.
Перший пік покарань трапився у 2015 році, з початком російської агресії на українському Донбасі: тоді було ухвалено 1596 вироків.
Далі їхня кількість поступово спадала, досягнувши восьми доведених до кінця справ у 2021 році. Проте вже в перший рік повномасштабної війни з РФ кількість вироків сягнула 249.
Кількість справ торік зросла у 5 разів — до 1257. При цьому 60 кримінальних проваджень завершилися реальним ув’язненням.
"120 вироків ухилянтам уже було винесено у січні 2024 року. Це вже 54% від загальної кількості вироків за цією статтею за увесь 2022 рік", - зазначає сервіс аналізу державних реєстрів.
- Раніше у Нацполіції пояснили, коли ухилянт підлягає адміністративній відповідальності, а коли кримінальній.
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