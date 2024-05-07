За сприяння Світового банку Україна оновлює обладнання для зберігання вакцин

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, підбиваючи підсумки візиту міжнародної місії Світового банку.

"У рамках проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні" в країні почалася системна заміна обладнання для зберігання вакцин на рівні всіх регіонів країни. Створено сучасну систему зберігання вакцин із дотриманням холодового ланцюга — медзаклади та обласні центри контролю і профілактики хвороб забезпечені прекваліфікованими ВООЗ холодильниками і морозильниками - загалом 5 168 одиниць на суму 14,7 млн доларів США", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ відзначили, що коштом проєкту закуплено 769 генераторів різної потужності для медзакладів у всіх регіонах. Крім того, закуплено і доставлено 24 сучасні комп’ютерні томографи для лікарень у 16 областях, дві ангіографічні системи для нейрохірургічних втручань та 32 апарати УЗД.

На етапі закупівлі та постачання перебувають: 50 систем для деконтамінації епідемічно небезпечних медичних відходів; понад 1 300 одиниць лабораторного обладнання для регіональних центрів контролю і профілактики хвороб та 300 наркозно-дихальних апаратів.

Загальний обсяг позики Світового банку за проєктом "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні" та двох додаткових фінансувань до нього становить $331,4 млн. З них вже використано $302 млн, зокрема $241,2 млн – на придбання вакцин проти COVID-19, решта - на посилення спроможності системи громадського здоров’я України щодо запобігання, своєчасного реагування на спалахи інфекційних захворювань, а також посилення спроможності закладів охорони здоров’я щодо діагностики та лікування.