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За сприяння Світового банку Україна оновлює обладнання для зберігання вакцин

7 травня, 2024 вiвторок
05:06
Суспільство Вакцина від коронавірусу
Зміст

У рамках проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні", який фінансується Світовим банком, в Україні почалася системна заміна обладнання для зберігання вакцин на рівні всіх регіонів

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, підбиваючи підсумки візиту міжнародної місії Світового банку.

"У рамках проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні" в країні почалася системна заміна обладнання для зберігання вакцин на рівні всіх регіонів країни. Створено сучасну систему зберігання вакцин із дотриманням холодового ланцюга — медзаклади та обласні центри контролю і профілактики хвороб забезпечені прекваліфікованими ВООЗ холодильниками і морозильниками - загалом 5 168 одиниць на суму 14,7 млн доларів США", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ відзначили, що коштом проєкту закуплено 769 генераторів різної потужності для медзакладів у всіх регіонах. Крім того, закуплено і доставлено 24 сучасні комп’ютерні томографи для лікарень у 16 областях, дві ангіографічні системи для нейрохірургічних втручань та 32 апарати УЗД.

На етапі закупівлі та постачання перебувають: 50 систем для деконтамінації епідемічно небезпечних медичних відходів; понад 1 300 одиниць лабораторного обладнання для регіональних центрів контролю і профілактики хвороб та 300 наркозно-дихальних апаратів.

Загальний обсяг позики Світового банку за проєктом "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні" та двох додаткових фінансувань до нього становить $331,4 млн. З них вже використано $302 млн, зокрема $241,2 млн – на придбання вакцин проти COVID-19, решта - на посилення спроможності системи громадського здоров’я України щодо запобігання, своєчасного реагування на спалахи інфекційних захворювань, а також посилення спроможності закладів охорони здоров’я щодо діагностики та лікування.

  • Нагадаємо, у січні Україна отримала 12 тис. доз вакцини проти грипу.
Теги:
Україна
вакцина
Віктор Ляшко
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