Україна отримала 12 тис. доз вакцини проти грипу: хто може щепитися безоплатно
Україна отримала 12 тис. доз гуманітарної вакцини проти грипу для безоплатних щеплень пацієнтів із груп ризику. Препарат уже розподіляють медзакладами країни
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Згідно з повідомленням, до груп ризику належать: люди старше 60 років, діти від 6 місяців, вагітні, люди з хронічними захворюваннями, а також люди з професійної групи ризику, які працюють із населенням та у великих колективах (медпрацівники, вчителі, продавці тощо).
Ці люди можуть звернутися до своїх сімейних лікарів чи пунктів щеплення у медзакладах і дізнатися про можливість безоплатної вакцинації.
У МОЗ зазначили, що з початку жовтня на грип, ГРВІ та COVID-19 в Україні перехворіло 2 288 634 українці, 54% з них – діти. Зафіксовано також летальні випадки.
"Україна перебуває в епідемічному сезоні з грипу та ГРВІ. Наразі, за даними щотижневого моніторингу, реєструється стабілізація кількості захворювань на COVID-19 та збільшується кількість випадків грипу. Враховуючи ці дані, очікується, що з січня і до квітня вірус грипу буде переважати над коронавірусною інфекцією", - зазначив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
Вакцину Україна отримала від фармацевтичної компанії "Санофі" як гуманітарну допомогу. Коли її розподілять між медзакладами (до 9 лютого), про її наявність лікарні інформуватимуть пацієнтів із груп ризику.
- Днями очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що в Україні циркулюють 17 штамів COVID-19.
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