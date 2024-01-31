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Головна Здоров'я Україна отримала 12 тис. доз вакцини проти грипу: хто може щепитися безоплатно

Україна отримала 12 тис. доз вакцини проти грипу: хто може щепитися безоплатно

31 січня, 2024 середа
10:48
Здоров'я

Україна отримала 12 тис. доз гуманітарної вакцини проти грипу для безоплатних щеплень пацієнтів із груп ризику. Препарат уже розподіляють медзакладами країни

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Згідно з повідомленням, до груп ризику належать: люди старше 60 років, діти від 6 місяців, вагітні, люди з хронічними захворюваннями, а також люди з професійної групи ризику, які працюють із населенням та у великих колективах (медпрацівники, вчителі, продавці тощо).

Ці люди можуть звернутися до своїх сімейних лікарів чи пунктів щеплення у медзакладах і дізнатися про можливість безоплатної вакцинації.

У МОЗ зазначили, що з початку жовтня на грип, ГРВІ та COVID-19 в Україні перехворіло 2 288 634 українці, 54% з них – діти. Зафіксовано також летальні випадки.

"Україна перебуває в епідемічному сезоні з грипу та ГРВІ. Наразі, за даними щотижневого моніторингу, реєструється стабілізація кількості захворювань на COVID-19 та збільшується кількість випадків грипу. Враховуючи ці дані, очікується, що з січня і до квітня вірус грипу буде переважати над коронавірусною інфекцією", - зазначив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Вакцину Україна отримала від фармацевтичної компанії "Санофі" як гуманітарну допомогу. Коли її розподілять між медзакладами (до 9 лютого), про її наявність лікарні інформуватимуть пацієнтів із груп ризику.

Теги:
Суспільство
Україна
Медицина
грип
вакцина
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