В Україні є 17 штамів COVID-19, - голова МОЗ
Зараз в Україні циркулює 17 штамів коронавірусу, зокрема і новий штам "Дженні"
Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Він зауважив, що до кінця січня спостерігається зростання кількості випадків захворювання на COVID-19, а також на грип.
"В Україні, за даними нашого епіднагляду, циркулює 17 штамів Covid-19, в тому числі і новий штам, який був виявлений нещодавно, - "Дженні". Якщо ми подивимось, що у нас по захворюваності, то бачимо зростання до кінця січня кількості випадків захворювання на коронавірус, але ми бачимо і зростання кількості випадків захворювань на грип, що не характерно для попередніх епідсезонів", - сказав Ляшко.
Глава МОЗ також розповів, що з середини жовтня майже 2,5 млн людей перехворіло на грип та грипоподібні захворювання. На жаль, є й летальні випадки.
Міністр зазначив, стаціонари справляються з кількістю пацієнтів, які потрапляють до лікарень, адже кількість госпіталізацій відрізняється від статистики 2020-2022 років.
За його словами, пік захворювань на грип та ГРВІ прогнозується на лютий.
Ляшко нагадав, вакцина проти коронавірусу безкоштовна та є в Україні, а для щеплення потрібно звернутися до свого сімейного лікаря.
- 6 січня ВООЗ рекомендувала вдягати маски та дотримуватися дистанції в місцях скупчення людей.
- Пізніше в МОЗ України нагадали правила вакцинації від коронавірусу. Також КМДА рекомендувала мешканцям Києва вдягати маски в громадських місцях.
- 12 січня ВООЗ заявила про "неймовірно низький" рівень вакцинації від COVID-19 і грипу у світі.
- Разом із тим у МОЗ повідомили, що понад 12 млн українців не завершили рекомендований курс вакцинації від коронавірусу, пропустивши бустерне щеплення.
- У січні у 5 областях України зареєстрували 9 випадків нового субваріанту штаму коронавірусу "Омікрон" — JN.1, який називають "Дженні". Уперше його виявили у США у вересні 2023 року, а пізніше — в інших країнах світу, зокрема Індії, Китаї, Великій Британії.
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