В Україні є 17 штамів COVID-19, - голова МОЗ

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він зауважив, що до кінця січня спостерігається зростання кількості випадків захворювання на COVID-19, а також на грип.

"В Україні, за даними нашого епіднагляду, циркулює 17 штамів Covid-19, в тому числі і новий штам, який був виявлений нещодавно, - "Дженні". Якщо ми подивимось, що у нас по захворюваності, то бачимо зростання до кінця січня кількості випадків захворювання на коронавірус, але ми бачимо і зростання кількості випадків захворювань на грип, що не характерно для попередніх епідсезонів", - сказав Ляшко.

Глава МОЗ також розповів, що з середини жовтня майже 2,5 млн людей перехворіло на грип та грипоподібні захворювання. На жаль, є й летальні випадки.

Міністр зазначив, стаціонари справляються з кількістю пацієнтів, які потрапляють до лікарень, адже кількість госпіталізацій відрізняється від статистики 2020-2022 років.

За його словами, пік захворювань на грип та ГРВІ прогнозується на лютий.

Ляшко нагадав, вакцина проти коронавірусу безкоштовна та є в Україні, а для щеплення потрібно звернутися до свого сімейного лікаря.