"COVID-19 не зник, українці хворіють і помирають": МОЗ нагадало правила вакцинації від коронавірусу

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Попри те, що ВООЗ оголосила про припинення надзвичайної ситуації, COVID-19 нікуди не зник, а пандемія триває. У МОЗ України наголосили, що люди продовжують хворіти й умирати, а кількість інфікованих в осінньо-зимовий період традиційно зростає.

Вакцинація, яка є безоплатною для всіх мешканців України, є необхідною для того, аби уберегти себе від важкого перебігу коронавірусної хвороби та її наслідків.

Первинна вакцинація

Первинна вакцинація для дорослих, незалежно від віку та стану здоров’я, включає одну дози вакцини Janssen або двох доз будь-якої іншої вакцини.

Усім дітям з 12 до 17 років необхідно отримати два щеплення "дорослою" вакциною Comirnaty від Pfizer-Biontech.

Для дітей від 5 до 11 років існує спеціальна вакцина Comirnaty від Pfizer-Biontech. За можливості всім дітям потрібно отримати дві дози цієї вакцини.

Додаткове щеплення

Додаткове щеплення потрібне дорослим та дітям від 5 років, у яких внаслідок важких супутніх хвороб міг не сформуватися імунітет після вакцинації. Його вводять через місяць після другої дози для вакцин з 2-дозною схемою вакцинації та першої - для вакцин з 1-дозною. Додаткове щеплення зараховується до первинної вакцинації.

Перше бустерне щеплення

Його роблять дітям від 5 років через пів року та дорослим через 5 місяців після первинної вакцинації.

"Увесь первинний курс щеплень включає первинну вакцинацію та перше бустерне щеплення. Для переважної частини дорослих молодше 60 років, невагітних жінок та дітей без важких хвороб такого курсу достатньо для захисту від тяжкого перебігу COVID-19, у тому числі від хвороби, викликаної варіантом "Омікрон" або його субваріантами", - зазначили у відомстві.

Наступні бустерні щеплення

Кожне наступне бустерне щеплення роблять у період через 6-12 місяців після попереднього. Такі щеплення рекомендовані першочергово групам ризику:

людям віком 60+

дорослим із серйозними хронічними хворобами

дітям від 5 років із серйозними хронічними хворобами

вагітним

медичним працівникам

Дорослі до 60 років і діти від 5 років за бажання також можуть отримати бустерні щеплення, однак лише за умови достатньої кількості вакцин для груп ризику.

Для додаткових і бустерних доз для дорослих може бути використана будь-яка з доступних вакцин проти COVID-19, для дітей 5-11 років – тільки спеціальна вакцина Comirnaty від Pfizer-Biontech, для дітей 12-17 років – "доросла" вакцина Comirnaty від Pfizer-Biontech.