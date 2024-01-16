COVID-19: понад 12 млн українців не завершили рекомендований курс вакцинації

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

З початку епідсезону (з жовтня) було зафіксовано 122 081 випадок захворювання на COVID-19. Загалом з початку епідсезону зареєстровано 595 летальних випадків (серед осіб, які померли із лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19), із них 4 — неповнолітні.

Для уникнення тяжкого перебігу COVID-19 МОЗ рекомендує курс із трьох щеплень (або двох щеплень, якщо вакцинація проведена вакциною Janssen). Бустерне щеплення проводять через 5-6 місяців після первинної вакцинації (щонайменше 5 місяців для дорослих та 6 місяців для дітей). Усі наступні щеплення називають додатковим бустером, нагадали у відомстві.

"У грудні 2023 року було проведено 32 тисячі щеплень проти COVID-19. Однак за підсумками 2023 року друге за рахунком щеплення проти COVID-19 не отримали 814 740 українців та 12 214 643 українці не отримали бустерне щеплення", - йдеться у повідомленні пресслужби.

У МОЗ зазначили, що в Україні є понад 2 млн доз вакцин, зокрема Janssen від Johnson&Johnson і Comirnaty від Pfizer. Останню колють і дітям від 5 років. Також є в наявності Омікрон-специфічна вакцина від Pfizer, рекомендована для бустерних щеплень людям, які мають два щеплення.