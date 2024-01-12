ВООЗ заявила про "неймовірно низький" рівень вакцинації від COVID-19 і грипу
У ВООЗ заявили, що низький рівень вакцинації проти останніх варіантів COVID-19 і грипу цієї зими чинить тиск на системи охорони здоров’я багатьох країн
Про це пише Reuters.
У Сполучених Штатах, кількох європейських країнах та інших частинах світу останніми тижнями надходили повідомлення про зростання кількості госпіталізацій, пов’язаних із респіраторними інфекціями. За даними ВООЗ, минулого місяця в усьому світі було зареєстровано 850 тис. нових випадків захворювання на коронавірус і 118 тис. нових госпіталізацій, що на 52% і 23% більше, ніж у листопаді.
Уряд Іспанії відновив вимоги щодо носіння масок у закладах охорони здоров’я, як і деякі мережі лікарень США.
Марія Ван Керхове, тимчасова директорка ВООЗ з питань готовності до епідемій і пандемій, назвала показники вакцинації проти грипу та COVID-19 у багатьох країнах "неймовірно низькими".
У Центрі з контролю захворювань США (CDC) вважають, що люди недооцінюють загрози, які несе коронавірус. За словами експертів, вакцини все ще дуже ефективні для запобігання серйозним захворюванням, навіть якщо вони не блокують інфекцію.
- 6 січня ВООЗ рекомендувала вдягати маски та дотримуватися дистанції у місцях скупчення людей.
- 8 січня у МОЗ України нагадали правила вакцинації від коронавірусу.
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