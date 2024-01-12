ВООЗ заявила про "неймовірно низький" рівень вакцинації від COVID-19 і грипу

Про це пише Reuters.

У Сполучених Штатах, кількох європейських країнах та інших частинах світу останніми тижнями надходили повідомлення про зростання кількості госпіталізацій, пов’язаних із респіраторними інфекціями. За даними ВООЗ, минулого місяця в усьому світі було зареєстровано 850 тис. нових випадків захворювання на коронавірус і 118 тис. нових госпіталізацій, що на 52% і 23% більше, ніж у листопаді.

Уряд Іспанії відновив вимоги щодо носіння масок у закладах охорони здоров’я, як і деякі мережі лікарень США.

Марія Ван Керхове, тимчасова директорка ВООЗ з питань готовності до епідемій і пандемій, назвала показники вакцинації проти грипу та COVID-19 у багатьох країнах "неймовірно низькими".

У Центрі з контролю захворювань США (CDC) вважають, що люди недооцінюють загрози, які несе коронавірус. За словами експертів, вакцини все ще дуже ефективні для запобігання серйозним захворюванням, навіть якщо вони не блокують інфекцію.