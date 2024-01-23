У січні в Україні зареєстрували 9 випадків нового коронавірусу різновиду "Дженні": що відомо

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає пресслужба МОЗ.

"У січні у пʼяти областях виявили девʼять випадків субваріанту коронавірусу JN.1 "Дженні", які підтвердили у Національній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ України. Три випадки на Сумщині, по два — у Волинській та Черкаській областях та по одному — у Рівненській і Запорізькій областях", - сказав Кузін і зазначив, що вірус вражає навіть вакцинованих. При цьому щеплення знижують ризик важких наслідків.

За словами головного санлікаря, серед тих, хто захворів, в Україні лише одна із дев'яти людей мала два щеплення проти COVID-19.

"За клінічними симптомами медики зафіксували середній або легкий перебіг захворювання, лише одна людина була госпіталізована до лікарні. Вік пацієнтів – 27-73 роки", – сказав Кузін.

Уперше цей субваріант виявили у США у вересні 2023 року, а пізніше — в інших країнах світу, зокрема Індії, Китаї, Великій Британії.