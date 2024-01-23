У січні в Україні зареєстрували 9 випадків нового коронавірусу різновиду "Дженні": що відомо
У січні у 5 областях України зареєстрували 9 випадків нового субваріанту штаму коронавірусу "Омікрон" — JN.1, який називають "Дженні"
Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає пресслужба МОЗ.
"У січні у пʼяти областях виявили девʼять випадків субваріанту коронавірусу JN.1 "Дженні", які підтвердили у Національній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ України. Три випадки на Сумщині, по два — у Волинській та Черкаській областях та по одному — у Рівненській і Запорізькій областях", - сказав Кузін і зазначив, що вірус вражає навіть вакцинованих. При цьому щеплення знижують ризик важких наслідків.
За словами головного санлікаря, серед тих, хто захворів, в Україні лише одна із дев'яти людей мала два щеплення проти COVID-19.
"За клінічними симптомами медики зафіксували середній або легкий перебіг захворювання, лише одна людина була госпіталізована до лікарні. Вік пацієнтів – 27-73 роки", – сказав Кузін.
Уперше цей субваріант виявили у США у вересні 2023 року, а пізніше — в інших країнах світу, зокрема Індії, Китаї, Великій Британії.
- 6 січня ВООЗ рекомендувала вдягати маски та дотримуватися дистанції в місцях скупчення людей.
- Пізніше в МОЗ України нагадали правила вакцинації від коронавірусу. Також КМДА рекомендувала мешканцям Києва вдягати маски в громадських місцях.
- 12 січня ВООЗ заявила про "неймовірно низький" рівень вакцинації від COVID-19 і грипу у світі.
- Разом із тим у МОЗ повідомили, що понад 12 млн українців не завершили рекомендований курс вакцинації від коронавірусу, пропустивши бустерне щеплення.
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