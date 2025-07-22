"Заберу пояси в Усика, як РФ - території України": Центр страткомунікацій розвінчав фейки з Дюбуа, який нібито казав "Слава Росії"
Центр стратегічних комунікацій розвінчав фейки, які поширилися в соцмережах перед боєм Олександра Усика проти Деніеля Дюбуа, де британець нібито казав "Слава Росії" та "заберу пояси в Усика, як Росія – території України"
Про це Центр написав у telegram.
"Перед боєм Усика з Дюбуа в TikTok з’явилася серія відео, де нібито британець каже: "заберу пояси в Усика, як Росія – території України", "переможу його, як Росія майже перемогла Україну", і пояснює, "чому вигукнув "Слава Росії", – нагадали в матеріалі.
Центр підкреслює, що подібні відео є фейковими. У таких роликах немає прямої мови Дюбуа, а лише закадровий голос, начитаний згенерованим штучним інтелектом голосом.
У повних та оригінальних версіях британський боксер не робив таких заяв. Однак фейки розлетілися TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, також їх транслювали деякі сумнівні медіа.
"Класичний приклад емоційного вкиду для тих, хто не звик перевіряти джерела — як і фейк про те, що Усик "присвятив перемогу Росії. Це типовий приклад того, як фейкороби експлуатують низький рівень медіаграмотності частини аудиторії – швидкий вкид, емоційне забарвлення, гучний заголовок", – резюмує Spravdi.
- 19 липня в Лондоні український боксер Олександр Усик переміг нокаутом британця Даніеля Дюбуа в бою за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
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