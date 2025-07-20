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Усик нокаутував Дюбуа в бою за титул абсолютного чемпіона світу

Дмитро Марценишин
20 липня, 2025 неділя
00:39
Спорт Олександр Усик та Даніель Дюбуа (ліворуч)

19 липня в Лондоні український боксер Олександр Усик переміг нокаутом британця Даніеля Дюбуа в бою за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі

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Про це повідомляє DAZN Boxing

Олександр Усик та Даніель Дюбуа зустрічалися у Лондоні на стадіоні "Вемблі" у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Українець володів титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради). Британцю належав пояс IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Напередодні бою у Лондоні відбулася офіційна процедура зважування, під час якої Усик показав рекордну вагу - 103,1 кг, Дюбуа переважив українця на 7,5 кг.   

Олександр Усик розпочав поєдинок обережно. Він віддав центр рингу Даніелю Дюбуа та дозволив йому діяти першим номером. Британець викидав силові удари, натомість українець переважно діяв джебом, багато рухався та виснажував суперника. 

Розв'язка настала у п'ятому раунді. Дюбуа спробував затиснути Усика в куті рингу, пропустив контратаку та опинився у нокдауні. Українець кинувся добивати британця, потужно пробив лівою в щелепу Дюбуа та вдруге відправив його на підлогу. Рефері зафіксував перемогу Олександра Усика нокаутом.  

Як склався перший поєдинок Усик - Дюбуа

Український та британський важковаговики зустрічалися вдруге. У серпні 2023 року Усик нокаутував Дюбуа в дев'ятому раунді. Британець наполягав, що дострокову перемогу судді мали віддати саме йому в п'ятому раунді, коли українець опинився на підлозі після удару нижче пояса та приходив до тями більше трьох хвилин. 

38-річний Олександр Усик бився за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі вдруге. У травні минулого року українець переміг за очками британця Тайсона Ф'юрі та став першим з 1999 року володарем усіх титулів у надважкій вазі. Втім невдовзі після поєдинку Усик відмовився від поясу IBF і втратив абсолютне чемпіонство. У реванші з Ф'юрі в грудні 2024 року українець захистив три титули. Також Усик був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі (до 90,7 кг). 

27-річний Дюбуа попередній поєдинок виграв торік у вересні нокаутом у п'ятому раунді в Ентоні Джошуа з Великої Британії.

Теги:
Новини
Бокс
Олександр Усик
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