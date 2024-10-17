Заморозки майже в усіх областях: Наталка Діденко розповіла прогноз на 18 жовтня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"Антициклон завтра своєю потужністю та стаціонуванням, а більше ясною погодою, зумовить заморозки практично повсюди в Україні. Хіба що схід та південний схід втримаються від "мінусів" через хмарність, яку закине від вторинних атмосферних фронтів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом дня найхолодніша погода очікується у східній частині - +7...+9 °C, у більшості областей температура повітря коливатиметься у межах +8...+11 °C, на півдні та заході +10...+13 °C, на Закарпатті до +16 °C.

Водночас 18 жовтня можливі дощі у східних областях, зокрема у Дніпрі та місцями на Запоріжжі.

Більша частина України належатиме сухій антициклонічній погоді.

Яка погода у столиці

У Києві в п'ятницю очікується суха холодна погода. Найближчої ночі температура повітря опуститься до +1...+3 °C, на околицях заморозки, а вдень буде +9 °C.