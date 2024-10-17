Заморозки майже в усіх областях: Наталка Діденко розповіла прогноз на 18 жовтня
У п'ятницю, 18 жовтня, у більшості регіонів України прогнозуються заморозки. Також можливі дощі та сонячна погода
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
"Антициклон завтра своєю потужністю та стаціонуванням, а більше ясною погодою, зумовить заморозки практично повсюди в Україні. Хіба що схід та південний схід втримаються від "мінусів" через хмарність, яку закине від вторинних атмосферних фронтів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що протягом дня найхолодніша погода очікується у східній частині - +7...+9 °C, у більшості областей температура повітря коливатиметься у межах +8...+11 °C, на півдні та заході +10...+13 °C, на Закарпатті до +16 °C.
Водночас 18 жовтня можливі дощі у східних областях, зокрема у Дніпрі та місцями на Запоріжжі.
Більша частина України належатиме сухій антициклонічній погоді.
Яка погода у столиці
У Києві в п'ятницю очікується суха холодна погода. Найближчої ночі температура повітря опуститься до +1...+3 °C, на околицях заморозки, а вдень буде +9 °C.
- Цієї ночі на більшості території України були заморозки, повітря охолонуло до 0...+4 °C.
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